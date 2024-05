Amazon, sconti fino al 70% sui prodotti Samsung: offerte imperdibili, ma avete poco tempo

Su Amazon è possibile acquistare i prodotti Samsung con sconti fino al 70%. Occasione imperdibile ma disponibile ancora per poco tempo.

Amazon e Samsung tendono spesso a mettere in campo delle promo esclusive su alcuni dei prodotti del colosso sud-coreano. Questa volta a catturare l’attenzione generale sono degli sconti che possono arrivare fino al 70%.

Le promozioni possono essere di vario tipo ma tutte tendono a soddisfare le richieste dei consumatori. In alcuni casi scatta il cashback con Samsung, con l’azienda che rimborsa parte della spesa sostenuta, in altri è possibile ricevere un regalo acquistando un prodotto specifico, il prodotto in aggiunta sarebbe ovviamente sempre a marchio coreano.

Questa volta si rientra nel secondo caso descritto, l’acquisto di un prodotto Samsung permette anche di ricevere un altro e interessante dispositivo. Entriamo nei dettagli per vedere tutte le proposte Samsung presenti sul sito Amazon.

Prodotti Samsung in sconto su Amazon: l’acquisto si collega ad un regalo

I prodotti Samsung sono disponibili anche su Amazon e questa volta rappresentano una grande occasione, anche se ancora per poco. Acquistando uno smartphone della serie Galaxy S24 o il Galaxy Z Flip5 si riceve in regalo il Galaxy Watch6, uno smartwatch dal valore di oltre 250 euro. Se a questo si unisce la riduzione del prezzo dei dispositivi la promozione diventa molto interessante.

Grazie alla promo del colosso sud-coreano, il Galaxy S24 Ultra è disponibile al prezzo di 1.199 euro, sconto del 26%. Il risparmio netto supera i 400 euro. Inoltre, il noto e-commerce consente anche di dilazionare il pagamento in 12 rate a 99,92 euro al mese. La versione attualmente in offerta è quella con il taglio di memoria da 512 GB.

Sullo smartphone si può aggiungere davvero poco perché rappresenta uno dei modelli di punta del mondo Android. Con il Galaxy S24 Ultra si avrà un dispositivo dalle prestazioni eccellenti con uno schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz. Al suo interno un processore Snapdragon 8 Gen 3 con 12 GB di RAM. Nella parte postazione si segnala una quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel.

Medesima promo anche per il Galaxy Z Flip5. L’acquisto dei dispositivo pieghevole su Amazon consente di ricevere il regalo il Galaxy Watch6. Sul prezzo si segnala uno sconto del 34% che porta il prezzo a 899 euro, garantendo un risparmio che si avvicina ai 500 euro. Anche in questo caso è possibile pagare in 12 rate, sostenendo una spesa mensile di 74,92 euro.