Amazon pronta a stupire tutti, il piano segreto finisce online: nuovo regalo per i clienti Prime?

Se realizzato con successo, questo progetto potrebbe offrire ad Amazon un vantaggio competitivo non indifferente.

Amazon continua a innovare e sorprendere gli utenti con le sue numerose iniziative di successo. Mentre ci si prepara per il Prime Day del 16 e 17 luglio, l’azienda non smette mai di guardare al futuro e lavora incessantemente per offrire sempre più valore ai propri clienti.

Parallelamente a questi eventi di grande risonanza, infatti, Amazon sta portando avanti un progetto in gran segreto, che potrebbe rivoluzionare il settore della tecnologia e riaffermare la sua posizione di leader. Questo nuovo prodotto, ancora non ufficialmente svelato, promette di offrire funzionalità avanzate e innovative che potrebbero ridefinire gli standard del mercato.

Le informazioni trapelate online, comunque, non sembrano lasciare spazio a dubbi: Amazon ha finalmente deciso di impegnarsi in un settore dal quale, fino ad ora, aveva deciso di tenersi apparentemente lontana. Mentre le grandi aziende lavorano da tempo a nuove soluzioni IA, infatti, il grande colosso dell’e-commerce non aveva ancora svelato nessun iniziativa in questo senso. Oggi, invece, le sue intenzioni sembrano molto più chiare.

Amazon si prepara al lancio di un progetto segreto

Il progetto segreto di Amazon, nome in codice “Metis”, si distingue per l’adozione della tecnica “retrieval-augmented generation” (RAG), che consente al chatbot di recuperare informazioni al di fuori del suo set di dati di addestramento iniziale.

Questa capacità offre un vantaggio significativo rispetto ai modelli rivali, che spesso sono limitati da un set di dati statico con una data di scadenza. Ad esempio, GPT-4 Turbo di OpenAI ha un cut-off a dicembre 2023 e non è aggiornato con eventi successivi. Metis, invece, potrà fornire risposte basate su informazioni correnti, migliorando la pertinenza e l’accuratezza delle sue risposte.

Metis funzionerà in maniera simile a un assistente domestico intelligente, in grado di automatizzare compiti complessi come accendere luci, pianificare itinerari di vacanza e prenotare voli. Questa funzionalità amplia il potenziale utilizzo del chatbot, rendendolo non solo uno strumento di conversazione, ma anche un assistente pratico per la gestione delle attività quotidiane.

Amazon si avventura finalmente nel mondo dell’IA

Il motore alla base di Metis è un nuovo modello AI interno chiamato Olympus, considerato una versione migliorata del modello Titan di Amazon. Olympus è sviluppato con il contributo del team Alexa, utilizzando alcune delle risorse destinate all’aggiornamento del noto assistente vocale.

Nonostante l’entusiasmo di alcuni settori dell’azienda, non tutti sono convinti del successo di Metis. Si dice che il CEO di Amazon, Andy Jassy, sia fortemente coinvolto nel progetto e voglia monitorare da vicino i progressi del team. Tuttavia, alcune fonti interne esprimono scetticismo, ritenendo che Amazon sia in ritardo rispetto ai concorrenti e che recuperare il divario possa essere una sfida ardua.

Le precedenti iniziative AI di Amazon, come il modello Titan e il chatbot aziendale Amazon Q, non hanno infatti ottenuto i risultati sperati. Nonostante le difficoltà, Amazon sembra determinata a lanciare Metis entro settembre, in concomitanza con il prossimo grande evento aziendale. Se il progetto avrà successo, potrebbe rappresentare una svolta per Amazon nel settore dell’AI, offrendo un servizio avanzato e innovativo ai clienti Prime e oltre.