Amazon Prime gratis, ora è possibile: come ottenerlo

Tutti i vantaggi di Prime, senza pagare l’abbonamento: basta utilizzare questo vantaggio per ottenere il servizio e sfruttare le offerte.

Amazon offre un’infinità di offerte per i clienti Prime in giorni precisi dell’anno. In generale gli abbonati hanno un’assistenza molto più repentina e una sicurezza maggiore durante gli acquisti perché godono di un vantaggio. A tutto ciò poi si aggiunge Amazon Music, Prime Video e la spedizione sempre gratuita in meno di 24 ore.

Il servizio Prime ha rivoluzionato il mondo degli acquisti online, è innegabile: Amazon offre una piattaforma dove è possibile acquistare tutto, ma proprio tutto, a prezzi vantaggiosi. Dallo svago, allo sport, ai giochi per i bambini, alla casa, alla cura personale, fino alla moda e all’elettronica. Circa 2-3 volte all’anno, il colosso del web propone degli sconti extra su gran parte delle sue vendite, riservati esclusivamente ai clienti Prime.

Vengono chiamati Prime Day e sono presenti sia in estate che in inverno. Gli abbonati Prime riempiono i carrelli e poi aspettano il giorno del Prime Day per fare un carico di offerte su tutto quello di cui avevano bisogno, ricevendolo in pochi giorni a casa, senza pagare neanche un centesimo di spedizione! Insomma, i vantaggi sono tanti, ma come si può ottenere gratuitamente?

Come ottenere Amazon Prime gratuito: il trucco segreto

Sicuramente poi ce l’altro lato della medaglia: con tutti gli abbonamenti mensili che ci si trova a pagare risulta difficile aggiungere anche il contributo per Prime di 49,90 euro totali l’anno da suddividere mese per mese. Allora come fare per averlo gratuito? Esiste un trucchetto offerto da Amazon stesso che permette di approfittare delle offerte riservati ai clienti Prime, gratuitamente.

Per approfittare delle offerte Amazon serve un abbonamento Amazon Prime. Non sei iscritto e non vuoi pagarlo? Non ti preoccupare perché puoi farlo a costo zero per un mese, devi sapere infatti che per i primi 30 giorni Amazon Prime è gratis (dopo si rinnova salvo disdetta entro la fine del periodo di prova).

Amazon anche nel periodo di prova permette agli utenti di usufruire di tutti i vantaggi Prime a 360 gradi, è un’occasione da non perdere per capire se può essere un servizio utile o solo una spesa in più di denaro. Bisogna solamente ricordare di disdire l’abbonamento prima della scadenza del mese, altrimenti si rinnoverà in automatico e verrà scalata la quota mensile dal metodo di pagamento inserito.