Amazon Prime Day, annunciate (finalmente) le date: ti aspettano degli sconti pazzeschi

Lo aspettano tutti con impazienza, quasi più dei saldi estivi, e l’attesa è quasi finita, siamo in dirittura di arrivo.

Parliamo naturalmente dell’Amazon Prime Day, il “giorno dei giorni” dell’ecommerce più famoso e utilizzato al mondo, che offre prodotti di ogni genere, dall’alimentare alla borsa di lusso, consegne pressoché immediate e un servizio clienti impeccabile.

Sono ormai anni che, due volte l’anno, Amazon offre ai suoi clienti due giorni di sconti pazzeschi, chiamati appunto Amazon Prime Day, che solitamente cadono in estate e poi nel mese di novembre. Riservato a tutti coloro che hanno l’abbonamento ad Prime, questo periodo degli sconti prevede delle offerte su prodotti che normalmente costerebbero molto di più.

Certo è che chi non è abbonato ad Amazon Prime non ne può usufruire, dal momento che è solo l’iscrizione a pagamento che permette di avere una serie di vantaggi sull’ecommerce fondato da Jeff Bezos, ma è anche vero che l’escamotage per poterne usufruire c’è: iscriversi poco prima dei Prime Days e usare il mese di prova gratuito per poter godere degli sconti. Ma la domanda più importante rimane sempre la stessa: quando ci saranno gli Amazon Prime Days?

Amazon Prime Days: il sito UK svela la data

C’è stata in realtà una “fuga di notizie” non voluta, ma nemmeno troppo nascosta, da parte di Amazon Prime UK: sulla versione britannica del sito dell’ecommerce infatti, gli abbonati hanno potuto scoprire la data degli Amazon Prime Days 2024 con un certo anticipo rispetto alla norma. Questo perché sul sito è comparso un banner, che forse sarebbe dovuto uscire qualche giorno dopo, con le date ben evidenti.

Il banner di Amazon Prime UK ha svelato, in pieno stile “leak”, che i prossimi Amazon Prime Day si svolgeranno il 16 e 17 luglio prossimi. Sapevamo, perché ormai è praticamente consuetudine, che sarebbero stati in estate, e in periodo di saldi (a Roma ad esempio partono sabato 6 luglio), ma non c’era ancora l’ufficialità. Fin quando le supposizioni si sono trasformate in voci e le voci in ufficialità, grazie al banner comparso sul sito di Amazon Prime UK, dove le date sono scritte bianco su azzurro.

Se tutto va come previsto e come è sempre accaduto anche in passato, il 16 e il 17 luglio prossimi tutto il mondo sarà impegnato ad accaparrarsi la maggior parte delle super offerte di Amazon in fatto di prodotti per la casa, abbigliamento, tecnologia, pet food, e tutto quanto necessario (o anche no) per soddisfare la voglia di shopping e sconti.