Amazon Prime Day 2024, una valanga di offerte: quando arrivano i prezzi super scontati

Con il Prime Day 2024 di Amazon, tornano le super offerte. Ecco quando arrivano i prezzi super scontati, è partito il countdown.

Uno dei principali motivi che rende ancora oggi Amazon la piattaforma di e-commerce numero uno al mondo, sono le sue numerose finestre di promozioni uniche. Che danno modo di acquistare anche i dispositivi appena lanciati sul mercato a prezzi mai visti prima e ben più bassi rispetto alla concorrenza. Pensiamo per esempio alle Offerte di Primavera delle scorse settimane, o ai tanto attesi Prime Day e Black Friday.

Considerando il periodo che siamo, i giorni da segnare in rosso sul calendario sono quelli del Prime Day 2024. Con una lunghissima serie di sconti dedicati ad ogni categoria merceologica che saranno accessibili a tutti coloro che hanno un abbonamento al servizio Prime attivo. E ricordiamo che ci sono sempre i 30 giorni di prova gratuita, qualora non ne aveste ancora usufruito. Così che poter usufruire delle promozioni non sarà mai un problema.

Amazon Prime Day 2024: quando arriva e come usufruirne

Per i più attenti al risparmio – e non solo – è ufficialmente partito il countdown per il Prime Day 2024 di Amazon. Finalmente l’azienda americana ha comunicato la data in cui partiranno tutti gli sconti, le offerte e le promozioni. Ed ecco che per i consumatori è giunto il momento di mettere da parte i propri risparmi e riversarli tutti su quella che sarà l’ennesima finestra di occasioni shock da non lasciarsi sfuggire.

Come spiegato dal colosso, bisognerà attendere il mese di luglio per poter godere delle promozioni. Questo sarà un momento decisivo per Amazon, che continua a macinare numeri da record. Pensate che, come da lei stessa spiegato, nel 2023 i clienti Prime hanno acquistato più di 375 milioni di prodotti in tutto il mondo.

Con un risparmio totale di oltre 2,5 miliardi di dollari grazie alle offerte che erano disponibile. Il che ha reso il Prime Day dello scorso anno il più importante della storia. Ma siamo certi che Amazon vorrà rifarsi e dunque in questo 2024 ci saranno ancor più promo e prezzi vantaggiosi.

Non si hanno informazioni sulla durata, ma possiamo aspettarci almeno 48 ore di prezzi bassi. Tra minimi storici e sconti unici nel loro genere, ecco che giungerà anche per voi il momento di metter mano la portafogli e di far partire lo shopping più sfrenato.