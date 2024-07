Amazon nella bufera, errore imperdonabile: fanno un ordine e ricevono un pacco sconcertante

Ordinare su Amazon a volte può riservare sorprese tutt’altro che piacevoli agli acquirenti. In un pacco c’era qualcosa di assurdo.

Se per i più pigri la piattaforma di Amazon e di altri store online rappresenta un’ancora di salvezza, è vero che non sempre si riceve l’articolo giusto. Il re dell’e-commerce processa decine di migliaia di ordini al giorno solo in Italia e continua ad aprire nuovi magazzini per tenere dietro a questo ritmo. Così non ci si deve meravigliare se ogni tanto nelle spedizioni commette qualche errore.

A fare notizia però non sono le taglie sbagliate delle magliette o il colore sbagliato della borsa, ma i casi eclatanti, dove si riceve qualcosa di sconcertante. Anni fa c’era chi al posto del computer aveva ricevuto dei barattoli di sabbia, ma c’è stata una consegna anche peggiore. L’aspetto grave è che se alcuni ci ridono simili errori possono rovinare un’azienda.

I clienti che ordinano magari qualcosa di urgente e che si ritrovano in mano oggetti inutili se non di peggio sporgono subito segnalazione, ma non solo. Spesso anzi corrono a lasciare recensioni negative per evitare che altri utenti abbiano la loro stessa esperienza, reindirizzandoli verso altri articoli. E in breve il marchio finisce dimenticato, senza essere direttamente responsabile.

Un errore imperdonabile da parte di Amazon

A fare le spese di un pacco sbagliato è stata l’azienda a conduzione familiare Beau & Belle Littles, che produce pannolini lavabili da usare in spiaggia o in piscina. Qualche tempo fa infatti un acquirente ha ordinato uno dei loro prodotti per aprire il pacco e trovarlo già usato, oltre che ancora sporco. Amazon per errore ha infatti rivenduto un pannolino che era stato restituito.

Chi ha ricevuto la sgradita sorpresa non ha mancato di farlo presente pubblicando una recensione a una stella e precisando il contenuto del pacco. Più di 100 utenti hanno preso atto della cosa indicando la recensione come utile e hanno deciso per sicurezza di acquistare i pannolini da altre aziende. Peccato che la colpa non fosse della Beau & Belle Littles, ma di Amazon.

Tra i servizi che la società mette a disposizione alle aziende che le si affidano per la vendita c’è infatti il controllo degli articoli da spedire. Per evitare il peggio i titolari dell’azienda di pannolini avevano chiesto che Amazon rimuovesse la recensione il prima possibile, ma non era arrivata alcuna risposta. E il danno all’immagine si è fatto sentire presto.

Alla fine per riuscire a sistemare l’inconveniente i due si sono rivolti direttamente all’autrice della recensione, che per fortuna ha compreso la situazione. La recensione adesso non è più visibile, ma di sicuro è un invito a stare in guardia.