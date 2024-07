Amazon lancia un’offerta imperdibile, solo per pochi giorni: il nuovo echo spot di Alexa lo paghi la metà, con una funzione utilissima

Nuova offerta da Amazon: Echo Spot di Alexa si rinnova e costa la metà. Ecco cosa serve per ottenerlo. Sbrigati, perché l’offerta è limitata!

In questi giorni, Amazon si sta facendo notare grazie al lancio di Echo Spot, una sveglia interattiva e ricca di funzioni che si distingue per il suo design moderno ed elegante e per la possibilità di scegliere tra vari colori. Un’offerta davvero incredibile per chi ama alzarsi con una sveglia che richiami il classico, ma che sia al contempo innovativa.

Cosa che da oggi (e solo per pochi giorni) potrà fare aderendo alla super offerta che consente di avere questo ultimo modello ad un prezzo di lancio davvero scontato e, praticamente a metà prezzo. Ecco, quindi, tutte le informazioni che occorrono per non lasciarsi sfuggire questa incredibile offerta.

Echo Spot a metà prezzo? Ecco come fare

Il prodotto dal nome Echo spot è l’ultimo arrivato tra i dispositivi Echo che vantano l’integrazione con Alexa. Si tratta di una sveglia che vanta un display colorato e personalizzabile e che contente di visualizzare non solo le ore, ma anche le previsioni meteo con immagini colorate e dinamiche e il titolo del brano che si sta ascoltando al momento.

Come se non bastasse l’illuminazione del display si adatta alle condizioni di luce del momento, risultando così sempre ben leggibile. Inoltre è possibile impostare la sveglia vocalmente, grazie ad Alexa, chiedendole ad esempio di suonare ad una data ora tutti i giorni feriali, magari con della musica country o degli anni 2000. Il tutto, ovviamente, secondo i propri gusti.

La sveglia è disponibile in tre colori che sono il nero, il bianco e il blu. Ha un design che si abbina con qualsiasi arredamento e vanta un suono forte e vibrante, perfetto anche per ascoltare musica. Il suo prezzo è di 94,99 euro. In questi giorni, però, c’è una grande sorpresa riservata solo ai clienti Amazon Prime. Se si sceglie di acquistarla entro il 17 luglio si potrà infatti farlo ad un prezzo stracciato e pari a 54,88 euro.

Praticamente con il 42% di sconto. Una vera offerta che vale solo per pochi giorni e che farà la gioia di tutti coloro che amano i prodotti Echo e che sognavano da tempo di regalarsene uno. Desiderio che con la nuova sveglia, che funge ovviamente da anche da speaker, sarà possibile esaudire. E tutto dando un tocco di design tutto nuovo alla propria camera.