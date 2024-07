Amazon ha preso una decisione storica, tanti clienti delusi: non la venderà più

Amazon ha appena deciso di non vendere più un prodotto che in tanti ricercavano da tempo: ecco di cosa si tratta.

Per chi cerca un prodotto di qualità, Amazon rappresenta la scelta migliore da fare. In effetti, questo colosso del web è incredibilmente fornito, ha un catalogo in continuo aggiornamento e fornisce agli utenti iscritti dei fantastici sconti.

Amazon ha rappresentato la nuova frontiera dello shopping. Centinaia di persone hanno deciso di acquistare direttamente online, rinunciando ad andare in negozi fisici per acquistare dispositivi o simili. Tuttavia, è recente la notizia di una decisione storica da parte di Amazon: un prodotto che in tanti attendevano con ansia non sarà più venduto sull’e-commerce. Di quale prodotto si parla? E perché è stata presa questa decisione? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Amazon, quale prodotto non sarà più presente in catalogo?

Tuttavia, ora qualcuno dovrà guardare altrove se vuole acquistare un determinato prodotto di alta qualità. Di quale si tratta? Ebbene, Amazon ha deciso di non vendere più le fotocamere Fujifilm X100VI. Si tratta di fotocamere molto apprezzate dagli appassionati che permettono di scattare foto di qualità eccezionale.

Ma come mai è stata presa questa scelta? A quanto pare, a livello mondiale, c’è una scarsità di prodotti di questo genere. La produzione di tali fotocamere ha rallentato decisamente nell’ultimo periodo, con conseguente riduzione dei modelli disponibili sul mercato.

In effetti, in un primo momento Amazon aveva reso disponibile la possibilità di effettuare il pre-ordine del prodotto ma poi ha eliminato questa possibilità. Perché? A quanto pare, Amazon aveva ricevuto tante cancellazioni di ordini e rischiava di non poter soddisfare la domanda dei clienti. Ma di chi è la colpa per questa situazione? In tanti utenti del web se la stanno prendendo con la Fujifilm.

Infatti, non è la prima volta che la domanda dei prodotti di questo brand supera la richiesta, lasciando gli appassionati senza la possibilità di poter acquistare la fotocamera. Se da una parte alcuni hanno deciso di ripudiare la Fujifilm X100VI e optare per delle alternative, dall’altra ci sono quelli che aspettano anche mesi per poter mettere le mani su questo gioiello della tecnologia.

Si ricorda che il costo di questa fotocamera non è affatto economico: parte da circa 1.800 euro ma alcuni rivenditori, causa speculazione, hanno deciso addirittura di alzare il prezzo. Insomma, la Fujifilm X100VI non è più disponibile su Amazon e chi desidera il prodotto deve cercare un’altra strada.