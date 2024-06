Amazon Fire Stick, se ce l’hai non puoi perderti queste favolose app: evoluzione super tecnologica a costo zero

Sei in possesso di un Amazon Fire Stick? Allora devi scaricare subito queste app favolose per un’evoluzione super tecnologica.

Sempre più persone negli ultimi anni decidono di acquistare una Fire Stick di Amazon. Soprattutto se si è in possesso di una TV più datata che non è smart. E dunque non dispone della possibilità di connettersi ad internet e iniziare a scaricare in modalità nativa tutte le app di cui si ha bisogno per lo streaming e per la navigazione.

Questo comodo accessorio di Amazon costa poche decine di euro e permette di godere di tutti questi vantaggi unici. E molte volte, permette anche di migliorare la qualità di visione. Ecco perché, se ancora non ne avete una, dovreste pensare di comprarla subito. Se invece già ce l’avete, forse non la state ancora sfruttando a dovere. Ecco 3 app che dovreste scaricare subito, sono favolose e vi garantiranno una super evoluzione tecnologica.

Amazon Fire Stick: le 3 app che dovete scaricare ora

Ci sono 3 app per Amazon Fire Stick che dovete scaricare oggi stesso se ancora non lo avete fatto. Così da poter godere di tutti i vantaggi che questo comodo accessorio per TV ha da offrire. Probabilmente ancora non ci avevate fatto caso, ma solo così sarete certi di sfruttare al 100% l’evoluzione tecnologica dell’azienda americana.

La prima è YouTube, il social network dei video numero uno al mondo. Una volta aver completato il download, potrete facilmente collegare il vostro account, trasmettere video dal vostro smartphone e tanto altro. C’è anche la possibilità di acquistare o noleggiare film, come un qualsiasi altro servizio di streaming.

Molto utile poi VLC Media Player, un supporto per la visione di contenuti scaricati. Questo lettore multimediale è tra i più celebri e permette di riprodurre qualsiasi tipo di contenuto senza che spuntino avvisi di errori o problemi di ogni sorta. Infine c’è AllCast, un’app che dà modo al Fire Stick di tramutarsi in una “estensione” del vostro telefono. Così da poter collegare lo smartphone sul pannello in cui è installato il dispositivo.

Che sia per riguardare vecchie foto e video, per giocare ad un videogioco con uno schermo migliore, o anche per riprodurre video, film e serie TV direttamente dall’apposita app. Sono tutte e tre gratuite e già disponibili, scaricatele oggi stesso e siamo certi che non ve ne pentirete!