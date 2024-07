Amazon Alexa “si potrà attivare gratis”: novità bomba per il dispositivo

Gli utenti di Amazon Alexa possono quindi aspettarsi un futuro in cui l’assistente sarà più accessibile e funzionale che mai.

Amazon Alexa è conosciuta per la sua vasta gamma di servizi specifici ed esclusivi. Tra questi, spiccano la possibilità di controllare la domotica della casa, come luci e termostati, e la gestione di agende personali attraverso comandi vocali. Molti di questi servizi richiedono però abbonamenti o costi aggiuntivi, limitando l’accessibilità completa a tutte le funzioni offerte dal dispositivo.

In questo momento, invece, sembra che Amazon stia preparando una novità che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui gli utenti interagiscono con Alexa. Questa nuova funzionalità, a giudicare dalle anticipazioni, avrà due caratteristiche molto interessanti: sarà basata sull’Intelligenza Artificiale e sarà gratuita.

Amazon è attualmente al lavoro su un nuovo assistente AI, noto con il nome in codice Metis. Questo assistente potrà essere attivato gratuitamente, offrendo una serie di funzionalità avanzate senza costi aggiuntivi per gli utenti. Secondo fonti interne, sarà in grado di svolgere compiti complessi come prenotare voli, pianificare vacanze e controllare i dispositivi domestici.

Amazon sta sviluppando un nuovo assistente AI gratuito

Metis sarà alimentato da un modello AI chiamato Olympus, che è considerato una versione potenziata del modello Titan attualmente disponibile. Questa nuova AI sarà in grado di fornire risposte basate su testo e immagini, citando fonti e suggerendo domande di follow-up.

Inoltre, utilizzerà una tecnica chiamata generazione aumentata da recupero, che permetterà a Metis di estrarre informazioni da dataset esterni, garantendo risposte sempre aggiornate e accurate.

Questo lo rende un valido competitor per altri assistenti AI presenti sul mercato, come ChatGPT di OpenAI, Copilot di Microsoft e Bard di Google. L’azienda fondata da Bezos non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali su Metis, ma le aspettative sono naturalmente già molto alte. La potenzialità di questo nuovo assistente AI è di semplificare notevolmente la vita quotidiana degli utenti, offrendo un servizio di alta qualità senza costi aggiuntivi.

Nel contesto del crescente interesse per l’intelligenza artificiale, questa mossa rappresenta un passo importante e quasi scontato per Amazon, che sembrava fino ad ora l’unico gigante tecnologico a non essere entrato nella competizione dell’IA.

Negli ultimi mesi, infatti, aziende come Google e Microsoft hanno fatto importanti progressi nell’integrazione di AI nei loro prodotti, mentre Amazon sembrava brancolare nel buio. La possibilità di attivare gratuitamente Metis su Alexa, invece, potrebbe presto ribaltare la situazione e dare al colosso dell’e-commerce un vantaggio competitivo.