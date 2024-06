Altro che TV 4K, se vuoi fare invidia agli amici è questo quello che devi avere in salotto

Volete fare invidia ai vostri amici in salotto? Allora dite addio alle classiche TV 4K, è questo il device di cui avete bisogno.

Negli ultimi anni, il settore dei televisori ha fatto passi da gigante e non sembra volersi arrestare. Lo standard attuale è il 4K, sempre più avanzato e che dà modo di godere di immagini di un livello assoluto. Con una precisione per i minimi dettagli e un’accuratezza dei colori che vi lascerà sempre senza parole.

Ma non è finita qui, perché chiaramente l’IA sta avendo il suo apporto e, visti gli sviluppi previsti, presto potremmo avere dei pannelli che nulla hanno a che vedere con quelli che abbiamo sempre conosciuto. Oggi vi parliamo in particolare di un prodotto appena uscito sul mercato e che è ciò che dovete avere in salotto per poter fare invidia ai vostri amici e parenti. Altro che TV 4K, dopo aver installato uno di questi noterete subito la differenza.

Addio TV 4K, comprate questo dispositivo e sarete soddisfatti

Si tratta dell’alternativa più congeniale in assoluto ai classici TV 4K e che dovreste provare subito per poter finalmente godere di un sistema all’avanguardia e avanzato come non mai. Dietro tutto questo non poteva che esserci Samsung, una delle aziende leader anche di questo settore e tra le più propense al cambiamento e all’innovazione.

Di recente è stato lanciato il nuovissimo display Odyssey OLED G8. Si tratta del primo pannello piatto da 32 pollici in grado di fornire immagini 4K UHD con refresh rate di 240 Hz e intelligenza artificiale integrata. Secondo quanto raccontato dal colosso tech sudcoreano, questo G8 avrà lo stesso processore smart NQ8 AI Gen 3 che si può trovare nei suoi televisori di punta del 2024.

Grazie all’upscaling, infatti, vengono riempiti tutti gli spazi vuoti e dunque si ha una resa finale generale che vi lascerà a bocca aperta e fornirà un feeling sempre “corposo” e pieno. Questo modello potrà disporre anche di OLED Safeguard+, ossia una tecnologia proprietaria di protezione burn-in che riesce a preverrei il problema dello scolorimento o altri malfunzionamenti.

A livello di luminosità, c’è uno standard di 250 nits per un risultato eccellente. Chiaramente c’è il Wi-Fi integrato, per avere accesso immediato ad app come Netflix, Disney+ e Apple TVè. Il prezzo supera i 1000 euro, essendo di fascia premium. Le vendite dovrebbero iniziare già entro la fine del mese di giugno.