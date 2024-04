Altro che spunta blu: come capire davvero se un SMS è stato letto, trucchetto geniale

Spunta blu? Meglio usare questo trucchetto geniale quando vogliamo capire se il nostro SMS è stato letto dal destinatario.

Chi usa WhatsApp – cioè praticamente tutti o quasi – sa bene che per capire se il nostro messaggio è stato letto dal destinatario basta in genere controllare se si è attivata la fatidica (o famigerata, a seconda dei punti di vista) spunta blu. Ma come fare a capirlo nel caso di un normale SMS?

Non a tutti piace l’idea di essere controllati dal mittente di un messaggio, ma anche se comprensibilmente la cosa può esserci sgradita resta il fatto che questa possibilità esiste e potremmo avere una certa urgenza di sapere se l’SMS che abbiamo inviato a un nostro contatto è stato letto oppure no.

Come fare allora a sapere se un messaggio normale è stato letto dal destinatario? Per capirlo abbiamo a disposizione un trucchetto geniale che in men che non si dica ci permetterà di verificare se il nostro contatto ha visualizzato il nostro SMS.

Come funziona il trucchetto geniale per capire se un SMS è stato davvero letto

Capire se il destinatario ha letto veramente l’SMS che gli abbiamo inviato è piuttosto semplice: basta attivare la conferma di lettura. Chi ha uno smartphone Android potrà farlo attivando l’opzione Conferma di recapito, che si trova nei telefoni dotati di servizi Google.

Attenzione però: l’opzione Conferma di recapito può non funzionare correttamente con le app Messaggi installate di default nei telefoni. SI può ovviare al problema munendosi dell’app di messaggistica Messaggi di Google, scaricabile dal Play Store, impostandola come applicazione predefinita per i messaggi. Va detto però che l’opzione Conferma di recapito non è gratis ma a pagamento.

Ha un prezzo equivalente a quello di un SMS, che viene direttamente scalato dal credito telefonico residuo. Per avere la conferma della ricezione del messaggio è inoltre necessario che anche il destinatario dell’SMS usi la stessa app e abbia attivato l’opzione Conferma di recapito. Per attivarla non dovremo fare altro che aprire Messaggi di Google, premendo successivamente sull’icona dell’omino in alto a destra.

Dopodiché dovremo fare tap sulla voce Impostazioni di Messaggi. Si aprirà una nuova schermata nella quale dovremo premere sulla voce Chat RCS e spostare su ON la levetta Invia conferme di lettura. Per controllare se un messaggio è stato letto ci basterà premere sulla chat in questione. A questo punto dovremo fare tap sull’icona coi tre puntini in alto a destra e pigiare sulla voce Dettagli (o una voce analoga) per poi verificare quanto viene riportato nella successiva schermata.