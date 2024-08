Altro che schermi pieghevoli e fotocamera: Apple ha un piano folle per iPhone 18

Tra i tanti rumor legati al mondo Apple, pare ce ne sia uno davvero incredibile per i futuri iPhone 18. Scopriamo di quali si tratta.

Negli ultimi anni le proposte legate alla telefonia mobile sono sempre più all’avanguardia e alle tariffe in grado di accontentare tutti si aggiungo ovviamente modelli sempre più performanti e in grado di supportare non solo stabilità e connessione efficiente, ma tutta una serie di attività che oggi è sempre più facile poter compiere dal proprio smartphone.

A tutto ciò si aggiungono particolari estetici come gli schermi pieghevoli o tecnici come la possibilità di contare su fotocamere in grado di fare scatti davvero incredibili. Sembra però che in questo insieme di idee Apple abbia in serbo qualcosa di ancora più grande, soprattutto per coloro che passano tutto il giorno con il telefono in mano e che, tra le tante possibilità, necessitano di una in particolare. Scopriamo cosa potrebbe esserci in arrivo e perché la notizia ha un che di straordinario.

Apple potrebbe avere in serbo una sorpresa da inserire nell’iPhone 18

Le notizie che riguardano il mondo Apple, in questi giorni, sono davvero tante e varie e molte sono legate ovviamente ai prossimi iPhone. In giro ci sono infatti svariati rumor che riguardano sia i prossimi in ordine di tempo che quelli futuri. E tra le tante novità sembra che una delle più particolari riguardi l’iPhone 18, che si pensa potrebbe uscire nel 2026.

Se le voci sono veri, infatti, Apple starebbe ideando uno storage di grandi dimensioni e in grado di consentire agli utenti di poter usare il telefono senza più la paura di restare senza spazio. Una novità sicuramente allettante per chi vi conserva gelosamente video anche pesanti e interi album fotografici. Ma in cosa consiste esattamente la novità di cui si sta parlando tanto? Pare che l’idea sia quella di un realizzare un iPhone 18 Pro con ben 2 TB di spazio di archiviazione.

Il tutto sarà possibile grazie alla tecnologia nota come quad-level-cell (QLC) Universal Flash Storage e che si differenzia, quindi, da quella attualmente usata che è invece la Triple-level-cell (TLC). In altre parole si tratterà di chip in grado di archiviare il 33% in più di contenuti. Chi è più legato alla funzionalità che all’estetica dovrà quindi attendere ancora un po’, ma con la certezza (o quasi) di potersi appoggiare a un telefono davvero ricco e in grado di consentire tutto lo spazio di archiviazione desiderato.