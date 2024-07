Altro che Samsung Ring: questo anello smart ha delle funzioni molto simili e costa pochissimo

In commercio potete trovare un nuovo anello smart super tecnologico, il cui rapporto qualità/prezzo supera quello del Samsung Galaxy Ring.

La maggior parte degli appassionati di gadget futuristici non vede l’ora di acquistare il modello Ring prodotto da Samsung, poiché è appositamente progettato per spingere ai limiti della fantascienza l’attuale tecnologia. Questo straordinario dispositivo è sostanzialmente un anello smart, la cui intelligenza artificiale è in grado di monitorare lo stato di salute di chi lo indossa.

Per la precisione, può essere utilizzato per analizzare il battito del cuore, la latenza del sonno, gli orari in cui ci si addormenta o persino il russare. Il Samsung Galaxy Ring ha purtroppo un costo elevatissimo: in alcuni paesi europei si vende infatti a circa 450 euro. Esiste però un altro anello smart decisamente più economico, nonostante possieda una tecnologia di altissimo livello.

L’anello smart low cost che sta conquistando tutti

Uno dei dispositivi tecnologici più apprezzati in questo momento è senza dubbio il RingConn Gen 2, soprattutto perché ha un ottimo rapporto qualità/prezzo e un software simile a quello dell’azienda coreana. Si tratta quindi di un innovativo anello smart, capace di monitorare costantemente il nostro corpo e i vari parametri vitali.

Ciò che sorprende maggiormente non è solo il bassissimo costo, ma anche la sua grande precisione. I progettisti hanno infatti collocato i sensori in posizioni strategiche, affinché il piccolissimo computer possa esaminare nel migliore dei modi la nostra condizione fisica.

Se desiderate indossare uno smart ring che sia, al contempo, un prodotto low cost e altamente tecnologico, allora non potete assolutamente lasciarvi sfuggire il RingConn Gen 2. Quest’ultimo è attualmente disponibile per il pre-ordine a soli 199 dollari, che corrispondono a circa 180 euro. Secondo le ultime notizie ufficiali, la sua uscita è prevista su Kickstarter all’inizio di agosto.

Dopodiché, riceverete un link che vi permetterà di avviare la prenotazione dell’anello intelligente, versando anche un dollaro (90 centesimi di euro) per poter usufruire dello sconto. Su Amazon potete invece acquistarlo con le offerte che ogni tanto si ripetono nel corso dell’anno e che lo fanno abbassare da 260 euro a190 euro.

Per quanto riguarda le novità, rispetto al modello precedente, queste riguardano soprattutto la durata della batteria. Il nuovo smart ring ha infatti un’autonomia di circa 12 giorni, mentre il suo predecessore arrivava fino a 7. E non solo: dispone anche di un innovativo sistema di monitoraggio dell’apnea notturna.