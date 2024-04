Allarme Instagram, le truffe si diffondono a macchia d’olio: come riconoscerle e cosa fare per difendersi

Su Instagram si stanno diffondendo con grande velocità molteplici truffe, è allarme. Come difendersi da questi attacchi.

L’esperienza sui social e sul web in generale è fortemente contraddistinta dalla consapevolezza delle truffe online. Gli hacker tendono a muoversi in varie aree ed è compito degli utenti capire bene come contrastare gli attacchi.

Di recente sono emerse delle truffe su Instagram che si stanno diffondendo in maniera molto intensa e profonda. Per questo motivo diventa d’obbligo prima sapere come riconoscerle e poi capire come difendersi dai truffatori.

I cybercriminali hanno preso di mira l’applicazione di condivisione foto di Meta, e fanno leva sugli utenti meno esperti e sul numero altissimo di iscritti alla piattaforma pe rubare informazioni personali e soldi sul conto corrente. Entriamo nel merito per capire la natura di questi tentativi e come difendersi.

Truffe Instagram, attacchi in aumento: come difendersi

I social sono piattaforme con standard di sicurezza decisamente alti ma è sempre opportuno fare attenzione a qualsiasi elemento fuori dall’ordinario. Da una proposta sorprendente ad un messaggio inaspettato in privato, non bisogna mai abbassare la guardia per non prestare il fianco agli hacker.

Questa volta la vittima su Instagram viene agganciata tramite la messaggistica istantanea. Il messaggio punta a segnalare all’utente la vincita di un buono sconto da utilizzare su un sito web, solitamente per marchi di lusso, viaggi o trasporti, oppure si fa riferimento alla compromissione dell’account.

All’interno della comunicazione è presente un link che, se cliccato, rimanda ad un portale web all’apparenza uguale all’originale e che consente di riscattare il premio o di sbloccare il profilo, inserendo o le coordinate bancarie o le informazioni personali oppure le credenziali dell’account di Instagram.

Come è facilmente intuibile, ognuna di queste modalità non sono assolutamente richieste dai gestori dell’app o dall’ente di credito. Una volta inserite le informazioni nei form di riferimento finiranno immediatamente tra le mani dei cybercriminali che procederanno al furto dell’account oppure ad eseguire prelievi dal conto corrente.

In questi casi, la prima indicazione da seguire è di non cliccare mai sul link all’interno del messaggio. Una volta preso atto della comunicazione bisogna segnalare ad Instagram il tentativo di truffa per consentire al reparto sicurezza del social di intervenire e cercare di ridurre il numero, attualmente molto elevati, di tentativi degli hacker.