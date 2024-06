Allarme Google sullo smartphone, hai ricevuto questo messaggio? Tutti pensano sia un virus, non lo è: leggi bene

Non si dovrebbero mai ignorare gli avvisi di aggiornamento: il dispositivo è davvero protetto solo con le ultime patch di sicurezza.

Hai ricevuto un messaggio urgente sul tuo smartphone Android e temi possa trattarsi di un virus? Non sei il solo. In molti stanno ricevendo avvisi che sembrano sospetti, ma è importante capire che si tratta in realtà di una comunicazione ufficiale di Google. Questo avviso è in realtà un promemoria fondamentale per la sicurezza del tuo dispositivo.

Gli utenti di smartphone Android, in particolare quelli con dispositivi Google Pixel, sono invitati a controllare le impostazioni del proprio telefono e a installare l’ultimo aggiornamento software disponibile. Aggiornamenti di questo tipo non dovrebbero essere considerati delle opzioni consigliate, ma una necessità per proteggere i propri dati personali da possibili attacchi informatici.

Google ha reso facile mantenere il tuo dispositivo aggiornato e ha appena annunciato che estenderà il supporto per i suoi modelli di Pixel più recenti. Altri, invece, rimarranno esclusi già da questo aggiornamento, il che li rende degli smartphone praticamente inutilizzabili.

L’aggiornamento di sicurezza di giugno 2024: perché è importante installarlo rapidamente

Google ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza di giugno 2024 per i suoi dispositivi Pixel, che include correzioni per 50 vulnerabilità di sicurezza. Tra queste, sette sono considerate “critiche”, il che significa che possono essere sfruttate per ottenere accesso non autorizzato ai dati del tuo dispositivo. Una di queste vulnerabilità ha ricevuto la classificazione “zero-day”, indicando che è già stata sfruttata dagli hacker.

L’aggiornamento è disponibile per una vasta gamma di dispositivi Pixel, inclusi i modelli più recenti come Pixel 8 e Pixel 8 Pro, nonché i modelli delle serie 7 e 6. Anche il Pixel Fold e i modelli Pixel 6a, 7a e 8a sono inclusi. Per verificare se il tuo dispositivo necessita dell’aggiornamento, basta andare nelle Impostazioni, selezionare Sistema e poi Aggiornamento di sistema.

Restano invece esclusi i Pixel 5 e le versioni precedenti. Per chi è in possesso di uno di questi smartphone, ormai obsoleti, è il momento di considerare l’acquisto di un nuovo modello. Questi dispositivi non ricevono più aggiornamenti di sicurezza ufficiali e sono quindi esposti a diversi rischi di sicurezza.

Non installare questo aggiornamento lascia il telefono completamente senza difese nel caso di alcuni specifici attacchi informatici. Google ha chiarito che CVE-2024-32896, una delle vulnerabilità più gravi, potrebbe essere già oggetto di sfruttamento mirato, aumentando l’urgenza di installare l’aggiornamento.

Le vulnerabilità di sicurezza possono essere sfruttate per accedere ai dati personali degli utenti, incluse informazioni sensibili come password, dati bancari e comunicazioni private L’update apporta anche miglioramenti funzionali ai dispositivi Pixel, rendendo il sistema operativo più stabile e performante. Ignorare questi aggiornamenti potrebbe significare un’esperienza d’uso meno fluida e più problematica.