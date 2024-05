Alexa ti spia? Disattiva immediatamente questa funzione

Utilizzare dispositivi con funzioni vocali può essere molto vantaggioso, ma essere circondati da dispositivi che catturano la nostra voce può rivelarsi abbastanza preoccupante, se ci rendiamo conto di quanto la nostra privacy potrebbe essere a rischio.

In un’era dove la tecnologia è sempre più integrata nella nostra vita quotidiana, è fondamentale comprendere come gestire e proteggere i nostri dati personali.

Se hai Alexa in casa, non sarai felice di scoprire che tutte le registrazioni sono conservate sul tuo profilo Amazon. Questo potrebbe sembrare sorprendente, ma è una pratica comune per molti dispositivi intelligenti. Le registrazioni vocali vengono utilizzate per migliorare l’accuratezza del riconoscimento vocale e offrire risposte più pertinenti alle tue domande. Tuttavia, questo solleva questioni legate alla privacy personale.

Per trovare queste registrazioni, accedi al tuo account Amazon e segui il percorso: Dispositivi > Echo. Qui clicca su Impostazioni Privacy > Privacy Alexa. Troverai la cronologia di tutte le tue interazioni con Alexa e avrai anche l’opportunità di riascoltare le registrazioni.

Gestione delle Registrazioni Vocali

Amazon offre agli utenti diverse opzioni per gestire le proprie informazioni personali registrate da Alexa. Accedendo alla sezione “Gestisci i tuoi dati Alexa” nel tuo account Amazon, puoi decidere per quanto tempo conservare le registrazioni o scegliere di non conservarle affatto.

È importante sottolineare che puoi impostare il sistema per eliminare automaticamente le registrazioni dopo un certo periodo di tempo (ad esempio 3 o 18 mesi). Questa funzionalità è particolarmente utile se desideri minimizzare la quantità di dati personali conservati nei server Amazon senza dover ricordarti di cancellarli manualmente.

Una delle caratteristiche più interessanti che Amazon ha introdotto è la possibilità di cancellare le registrazioni vocalmente. Attivando l’opzione appropriata nelle impostazioni della privacy di Alexa, puoi semplicemente dire “Alexa, cancella tutto quello che ho detto oggi” o “Alexa, cancella quello che ho appena detto”, e il dispositivo eliminerà immediatamente quelle specifiche interazioni dalla tua cronologia. Questa funzionalità rappresenta un passo importante verso il dare agli utenti maggior controllo sulla loro privacy digitale senza complicazioni aggiuntive.

In conclusione, mentre i dispositivi intelligenti come Alexa possono rendere la nostra vita quotidiana più comoda ed efficiente, è cruciale rimanere informati su come questi dispositivi gestiscono i nostri dati personali e quali strumenti abbiamo a disposizione per proteggere la nostra privacy. Seguendo queste istruzioni su come accedere e gestire le tue registrazioni vocali con Alexa, puoi prendere passaggi significativi verso una maggiore sicurezza dei tuoi dati personali nell’ambito digitale.