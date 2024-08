A seguito di domande inopportune da parte di Alexa, gli utenti hanno chiesto spiegazioni ad Amazon: il caso.

Nell’era del digitale, dispositivi come Alexa e Google Assistant sono stati creati per diventare veri e propri assistenti virtuali; basti pensare alla prima, che in poco tempo è divenuta il punto di riferimento per chi desidera stare al passo con la tecnologia con una casa domotica: è possibile configurare le luci, gli elettrodomestici e qualsiasi apparecchio della casa se si possiedono le tecnologie integrate per farlo.

Eppure qualcosa sembra sfuggire di mano. Da diverso tempo gli utenti segnalano malfunzionamenti di Alexa, che portano il dispositivo ad ascoltare le conversazioni. La sua accensione, infatti, avviene improvvisamente e senza alcun comando esplicito. Se già questo di per sé ha lasciato perplessi gli utenti, un’altra anomalia è stata segnalata: le domande inopportune del dispositivo.

Partiamo dal presupposto che Alexa è progettata per fornire suggerimenti, anche se non richiesti. Questa funzione è già di per sé fastidiosa perché suona come un call-center che chiama per offrire un prodotto a freddo, ma il problema vero è stato segnalato da un utente su Reddit che ha fatto presente l’entità della domanda.

Alexa suggerisce di chiedere come assumere la metanfetamina: la risposta di Amazon

Non c’è mai limite alla fantasia, nemmeno quando si tratta di tecnologia. Di recente, un utente è stato colto alla sprovvista quando il suo Amazon Echo ha mostrato un suggerimento di Alexa Suggests. Nel messaggio, l’apparecchio invitava l’utente a chiedere “Cosa fare con la metanfetamina?“, con tanto di grafico che mostrava, appunto, una bustina.

L’utente, preso alla sprovvista, ha deciso di porre la domanda. La risposta è stata una serie di consigli su come effettivamente consumare la sostanza. Insieme a lui, anche un altro utente sulla piattaforma pare abbia affermato di aver ricevuto un suggerimento simile. Alla luce di ciò, Amazon ha voluto chiarire la questione.

“Alexa è progettata per fornire informazioni accurate, appropriate e utili – precisa l’azienda -. Si è trattato di errori sfortunati e abbiamo agito rapidamente per correggerli non appena sono stati portati alla nostra attenzione. Controlliamo e miglioriamo continuamente i sistemi”.

Come riferito dal colosso, si tratta di semplici malfunzionamenti che vedranno l’attenzione dei tecnici. Ad ogni modo, gli utenti continuano a segnalare la mancata possibilità di disattivare i suggerimenti, ma solo ridurli. Delle segnalazioni, queste, che non passeranno di certo inosservate a un’azienda multinazionale del calibro di Amazon.