Aggiornamento iOS, tutte le novità incredibili da conoscere: trasformeranno il tuo iPhone

Il nuovo aggiornamento iOS racchiude tutta una serie di novità incredibili. Ecco le più importanti da conoscere.

In questo periodo di grandi aggiornamenti per i vari dispositivi e per gli smartphone, anche Apple ha portato delle novità importanti.

Anche se ancora non tutti lo sanno, infatti, l’ultimo update consente di accedere a molte più opzioni e a tutta una serie di Emoji da scoprire. Ecco tutto quel che c’è da sapere e cosa aspettarsi dal proprio iPhone dopo averlo aggiornato.

Le novità dell’ultimo aggiornamento Apple di iOS

Iniziamo col dire che alcune delle novità più importanti derivano dalla possibilità (stabilita dall’UE) di poter scaricare app esterne all’App Store e di poter personalizzare maggiormente gli iPhone. Si tratta di una decisione legata alla legge sui mercati digitali dell’UE e alla quale Apple ha dovuto piegarsi.

Da oggi, quindi, grazie al nuovo aggiornamento, gli utenti potranno contare su molte più emoticon di prima e sulla possibilità di personalizzare l’orologio, non solo in base a dove si trovano ma anche in base a un luogo che desiderano monitorare. Un modo per restare sempre connessi ad amici e parenti che vivono in un altro Paese e con i quali si potrà comunicare avendo sempre ben in mente che ore sono da loro.

Tornando alle Emoji, ce ne saranno almeno 100 in più, alcune già presenti sui sistemi Android ma sicuramente nuove per i possessori di iPhone. La sicurezza su iMessage sarà migliore e in grado di proteggere maggiormente il telefono. I podcast, invece, avranno le trascrizioni da seguire liberamente mentre li si ascolta.

Chi è solito fare acquisti con Apple Cash potrà contare anche su carte nuove e fare così acquisti nei negozi che non accettano Apple Pay. Siri potrà leggere i messaggi in più lingue senza per questo perdere quella madre impostata. E anche le mappe e altre app saranno maggiormente personalizzabili.

Infine, chi ha l’iPhone 15 potrà contare inoltre su un nuovo stato della batteria che consentirà di monitorarla al meglio al fine di farla durare più a lungo. I cambiamenti, specie considerato che si tratta di un solo aggiornamento, sono davvero tanti e tutti molti importanti. Una volta aggiornato il proprio smartphone sembrerà quasi di averne uno nuovo, anche per quanto riguarda la personalizzazione dei contatti.

Per procedere basterà fare il backup del proprio telefono (sempre ultra consigliato, specie per foto e altri dati sensibili che non si vuole perdere), andare su Impostazioni, Generali e aggiornamento software. Fatto ciò, basterà andare su Installa e seguire le istruzioni sul monitor. Il telefono si aggiornerà ottenendo tutte le novità sopra descritte.