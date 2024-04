Aggiornamenti IPhone bloccati: cosa verificare e come intervenire per risolvere il problema

Avere un iPhone che non si aggiorna è un bel problema: ecco come risolvere ogni problema senza centri di assistenza.

Oggigiorno avere un iPhone aggiornato all’ultima versione del software è una necessità. Gli aggiornamenti, infatti, portano con sé nuove funzionalità e miglioramenti dell’interfaccia utente ma svolgono anche un ruolo cruciale nel mantenere sicuro il dispositivo, proteggendolo dalle numerose minacce che si aggirano sul web.

Il problema nasce però nei momenti in cui l’iPhone sembra rifiutarsi di aggiornarsi, lasciando gli utenti a chiedersi cosa potrebbe essere andato storto. Affrontare problemi di aggiornamento può sembrare un compito arduo, soprattutto se non si sa bene da dove iniziare. Il processo di troubleshooting può variare da semplici controlli a passaggi più complessi, a seconda della radice del problema. La buona notizia è che, nella maggior parte dei casi, i problemi di aggiornamento possono essere risolti con pochi semplici interventi.

La risoluzione dei problemi di aggiornamento è possibile

Quando l’iPhone comincia ad aggiornarsi ma si blocca sulla schermata nera con il logo Apple, il primo passo è controllare se l’aggiornamento software è effettivamente disponibile per il proprio dispositivo. A volte, un semplice ritardo nella distribuzione dell’aggiornamento può essere la causa. Per verificare la disponibilità è sufficiente navigare in Impostazioni e poi proseguire su “Generali” > “Informazioni” e controllare la “Versione iOS” attualmente installata sul dispositivo.

È anche possibile che l’iPhone non sia compatibile con l’ultimo aggiornamento disponibile, il che significa che l’utente dovrà accontentarsi di ricevere solo aggiornamenti di sicurezza minori. Un altro aspetto da considerare è lo stato dei server di Apple. Sebbene rari, i problemi di servizio da parte di Apple possono impedire il download degli aggiornamenti. Lo stato dei server Apple si può verificare attraverso il sito web ufficiale dell’azienda e può chiarire se il problema è lato server.

Un altro ostacolo comune all’aggiornamento è la mancanza di spazio sufficiente sul dispositivo. Gli aggiornamenti iOS richiedono un certo quantitativo di spazio libero per essere scaricati e installati. Controlla lo spazio disponibile in Impostazioni > Generali > Spazio di archiviazione iPhone e libera spazio se necessario.

Anche la quantità di batteria disponibile è un fattore importante da tenere in considerazione per garantire che l’aggiornamento vada a buon fine. Prima di installare una nuova versione del software, è importante controllare che la batteria sia carica almeno al 50% e che il dispositivo sia connesso a una rete Wi-Fi stabile.

In rari casi, potrebbe essere necessario eliminare un aggiornamento scaricato precedentemente che non si è installato correttamente. Questo si fa andando in Impostazioni > Generali > Archiviazione iPhone, trovando l’aggiornamento e eliminandolo.

Infine, se tutte le altre soluzioni falliscono, si può considerare l’aggiornamento tramite Finder su Mac o iTunes su Windows. Questo metodo può aggirare i problemi legati agli aggiornamenti OTA (Over The Air) e garantire l’installazione dell’ultimo iOS.