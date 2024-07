Aggiorna subito il tuo PC se hai questi processori: arriva la notizia che tutti aspettavano

Buone notizie per chi sta avendo problemi con il pc. Aggiornamento in arrivo per alcuni processori. Scopri se c’è anche il tuo.

Avere un pc significa poter contare su un piccolo mondo a parte nel quale fare calcoli, conservare idee e archiviare tutto ciò che si ha di telematico. Poter contare sul suo corretto funzionamento è quindi molto importante, soprattutto se lo si fa per lavoro o per portare avanti dei progetti che ci stanno a cuore.

Ciò nonostante, negli ultimi tempi, diverse persone si sono trovate a dover fare i conti con dei pc afflitti di problemi e con un sistema che continuava a bloccarsi, apparentemente senza motivo. La buona notizia è che il motivo c’era e che ora che è stato scoperto sta per arrivare anche la soluzione. Scopri, quindi, se ci sono aggiornamenti in arrivo anche per il tuo e come muoverti in tal caso.

Aggiornamenti in arrivo per alcuni processori: ecco di quali si tratta

L’annuncio che in tanti stavano aspettando arriva da Intel che dopo svariate ricerche ha dichiarato di aver trovato la causa dell’arresto anomali delle CPU di 13sima e 14esima generazione. Sembra infatti che per questi processori si stata rilevata una tensione operativa piuttosto elevata e che necessita di una sorta di patch nel microcodice.

In altre parole, l’instabilità che ha contraddistinto alcuni processori sta finalmente per aver fine grazie a una vera e propria patch che sta per arrivare e che risolverà la situazione. Come rivelato da un dipendente di Intel, sono stati effettuati degli studi sui processori restituiti ed è emerso che l’elevata tensione di esercizio è stata causata da un algoritmo di microcodice che porta a richieste di tensione errate al processore. Un problema che potrà essere risolto grazie ad una patch tutt’ora in lavorazione e che dovrebbe essere disponibile a partire da metà agosto.

Chiunque abbia un pc di queste due generazioni che nello specifico riguardano gli Intel Core i9-13900K e i9-14900K con problemi in tal senso potrà quindi mettersi in contatto con l’assistenza di Intel per capire come provvedere all’aggiornamento e per poter tornare ad usare il proprio pc senza problemi di alcun tipo, soprattutto durante i giochi. Situazione che scatenava maggior tensione e quindi malfunzionamenti nei processori.

Una soluzione che, quindi, arriva giusto in tempo per tranquillizzare tutti coloro che iniziavano a notare problemi e che non sapevano se restituire i pc o se attendere. Ora basterà la sopra citata patch per riportare tutto alla normalità nel minor tempo possibile.