Aggiorna subito Google Chrome, app a rischio malware: i tuoi dati potrebbero essere trafugati in questo momento

È molto importante procedere con l’aggiornamento di Google Chrome, perché le app sono a rischio di malware e i dati potrebbero essere rubati.

L’azienda americana Google ha messo in guardia i suoi utenti da un nuovo malware che è pronto ad attaccare i loro account e trafugare i dati sensibili, mettendo in pericolo non solo la loro identità ma anche i loro conti correnti. Proprio per questo motivo, i dirigenti del colosso hanno deciso di agire.

Google ha informato tutti che sta lavorando per potenziare la sicurezza dei dati sensibili gestiti da Chrome così da tutelare meglio gli utenti Windows e combattere il problema del malware infostealer che prende di mira i cookie.

Quando un criminale informatico entra in possesso dei cookie di sessione di una persona sul web, può usarli per dirottare tali sessioni, accedere ad account che non siano di sua proprietà e poi fare tutto ciò che vuole spacciandosi per l’utente legittimo, il rischio è anche che venda il profilo sul mercato nero.

Aggiornamento Google Chrome contro i malware: come funziona

L’ingegnere software senior del team di sicurezza di Chrome ha sottolineato che Google usa da sempre i metodi più sicuri offerti da ogni sistema operativo per salvaguardare i segreti degli utenti che usano il browser di Big G. Proprio pochi giorni fa, è stata rilasciato l’aggiornamento Chrome 127, con le crittografie vincolate alle app.

Questa storica e innovativa introduzione si basa su un servizio privilegiato con l’obiettivo di verificare l’identità dell’applicazione richiedente. Questo aggiornamento, quindi, renderà molto più difficile il lavoro dei criminali informatici che dovranno fare molto di più per entrare nei profili degli utenti dato che potrebbero essere scoperti immediatamente.

Il malware dovrà ottenere dei privilegi di sistema o iniettare un codice in Chrome, cosa molto difficile in quanto si tratta di un software legittimo. Se i criminali informatici provano a fare qualche azione, ciò risulterà essere molto più sospettosa ai software antivirus, i quali ci metteranno poco tempo per rilevarli.

Nel corso del tempo, inoltre, Google ha come obiettivo quello di implementare la stessa tecnologia così da proteggere altri segreti, come token di autenticazione, password e dati di pagamento. Tra le ultime novità, c’è anche il fatto che Google ha migliorato la sicurezza dell’interfaccia utente dei download di Chrome, rendendo più facile l’azione e la visione.