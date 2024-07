Affitto case vacanza, la polizia postale mette in guardia: ecco come accorgersi subito che si tratta di una truffa

Aumentano le tipologie di truffe e adesso anche per le case vacanza il pericolo è dietro l’angolo: a cosa prestare attenzione.

Le bella stagione è arrivata e in Italia arriva il momento di fare le vacanze estive (tanto attese da molti). L’organizzazione delle ferie passa per molti per una casa vacanza al mare, in montagna o in tanti altri luoghi, ma occhio al pericolo incombente delle truffe. E proprio su questo aspetto si concentra da tempo l’attività della Polizia Postale che, in collaborazione con Airbnb, ha elaborato un decalogo.

I tentativi di truffe online sarebbero aumentati del 6% fra il 2022 e il 2023, così come riportato da un report stilato dalle forze dell’ordine. Sono 16mila i casi segnalati nel 2023, fra questi molti sono legati a pacchetti di viaggi e prenotazioni delle case, con tutte le conseguenze del caso.

La situazione è sotto il costante monitoraggio della Postale, ma è bene fare attenzione prima di qualsiasi azione. Anche perché risulta quasi impossibile riuscire a bloccare tutte le truffe, in ogni momento della giornata, ogni settimana, ogni mese.

Case vacanza in affitto, come evitare le truffe

Airbnb è la piattaforma di prenotazione dei viaggi online che ha stilato una guida per evitare le truffe. Ci sono diversi aspetti su cui fare grande attenzione per evitare di cadere nella trappola dei malviventi online. Sicuramente è importante controllare l’indirizzo web e allo stesso tempo accertarsi di prenotare sulla piattaforma ufficiale: meglio prenotare sull’app di Airbnb o sul sito ufficiale.

Fondamentale non cliccare su link dalla dubbia provenienza, altro consiglio è quello di non pagare con bonifico bancario, privilegiando carta di credito (ha maggiori tutele). In aggiunta è importante prenotare e comunicare solo ed esclusivamente sulla piattaforma Airbnb: non attuare alcuna trattativa privata. Stare attenti alle recensioni degli altri ospiti è importante, così come non prendere in considerazione offerte troppo accattivanti ed eventuali richieste di caparra.

Nel decalogo ci sono altri due consigli importanti per evitare le truffe online. Sicuramente è importante scegliere il canale adeguato per le comunicazione con Airbnb. Altro aspetto da non sottovalutare è quello di contattare l’host prima della partenza, prendendo accordi sull’arrivo: in assenza di risposta è opportuno contattare il servizio clienti. Questi sono i consigli della Polizia Postale, così da evitare i pericoli che in estate aumentano (e non poco).