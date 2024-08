Adesso unire lo smartphone al PC è facilissimo: la novità che ti cambia la vita

Se hai bisogno di unire lo smartphone al PC ci sono diversi modi. Adesso però Windows ne ha uno tutto suo e che funziona in pochi secondi.

La nostra vita passa ormai in continuazione da un dispositivo all’altro e da uno schermo all’altro. Molte volte c’è quindi bisogno di spostare file di vario tipo dal PC allo smartphone. Per farlo si possono mandare mail, utilizzare i servizi di archiviazione del cloud oppure unire lo smartphone al PC in modo che i due funzionino come uno solo.

Oggi vediamo il sistema più veloce proprio per avere tutto quello di cui hai bisogno in un attimo collegando i vari device. Un sistema che puoi sempre utilizzare è quello del cavetto. Con il cavo di ricarica dello smartphone, infatti, puoi collegare il cellulare a una delle prese USB del PC.

Perché questo sistema funzioni, però, è necessario che il cavetto che utilizzi sia in grado di supportare non solo il passaggio di corrente per la ricarica ma anche il passaggio di dati e quindi permetta al computer di vedere quello che c’è all’interno della memoria.

Come unire lo smartphone al PC in poche mosse

Qualcosa che non tutti i cavetti garantiscono. L’alternativa viene dalla novità appena arrivata per Windows 11. Si tratta proprio di una nuova modalità con cui collegare il PC allo smartphone per la gestione dei file senza dover usare il cavetto. Perché tutto funzioni, quando il sistema uscirà dalla fase di test, ovviamente è necessario che sia il PC con Windows sia lo smartphone abbiano alcune specifiche.

Per ora, per quello che riguarda il computer deve essere installata la versione più recente di Windows 11, mentre per quello che riguarda lo smartphone deve essere Android e deve avere almeno la versione 11 del sistema operativo del robottino. In più è necessario che sullo smartphone sia installata l’app che permette di collegarsi con un PC Windows: Link to Windows.

Se partecipi alle beta di Windows e vuoi provare questa novità oppure se vuoi prendere familiarità con il sistema per poterlo poi utilizzare quando sarà disponibile per tutti ecco quello che occorre fare. La gestione dello smartphone attraverso il PC avviene nelle Impostazioni e in particolare nella sezione dedicata al Bluetooth.

Troverai qui il menu apposito dedicato ai dispositivi mobili e, una volta cliccata sulla voce, ti verrà fornito l’accesso attraverso Esplora file. Una volta attivato il sistema non dovrai fare altro che aprire Esplora file e troverai, nell’elenco a sinistra, anche il tuo smartphone che potrai esaminare come se fosse un qualunque hard disk esterno collegato al PC.

Come accennavamo, però, si tratta ancora di un servizio che fa parte di una beta e, per questo, per prima cosa non è disponibile per tutti e ha ancora qualche problema. Per esempio, e lo ricorda anche il blog ufficiale di Windows, quello che riguarda il percorso di eliminazione dei file dallo smartphone.