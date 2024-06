Addio HDMI, se li hai su PC e TV è tempo di cambiarli o rischi di non “vedere” più nulla

Anche l’HDMI cambia. Ora si comincia a parlare di un nuovo formato che migliorerà la visione. In che modo? Ma soprattutto: è ora di cambiare?

Per collegare uno schermo ad un riproduttore di contenuti, tra i collegamenti standard ora disponibili per tutti i device ci sono quelli HDMI. Si tratta di collegamenti in alta definizione che hanno portato diverse migliorie all’esperienza di chi guarda la tv o gioca ai videogiochi.

Anche questi aspetti dell’esperienza tecnologica, però, vanno incontro a periodici aggiornamenti e proprio per quello che riguarda l’HDMI il prossimo grande cambiamento si chiama HDMI 2.1. Che cosa significa per gli utenti? Per capire se è arrivato il momento di cercare una TV che sia capace di gestire il nuovo formato di trasmissione vediamo in che cosa è migliore rispetto alla versione attualmente disponibile.

Il primo grande passaggio è quello che dà un segnale di qualità massima 4K a 60 frame al secondo si può arrivare fino a uno stream video 8K a 60 frame al secondo o addirittura, con un sistema dinamico di compressione dello stream video degli schermi, anche a un segnale 10K a 120 frame al secondo con qualità 12 bit.

Il nuovo standard HDMI e come cambierà la visione

Qualcosa di più reale del vero. Una qualità di riproduzione che può rendere l’esperienza di gioco super realistica. Ma è chiaro che per goderne è necessario che tutto sia compatibile. Quindi, oltre ad avere un collegamento nel nuovo standard 2.1 b, l’ultimo in ordine di tempo, è chiaro che tutti i device tra loro connessi devono poter lavorare con questo stesso standard.

Altre migliorie con il nuovo standard riguardano il cosiddetto High Dynamic Range che diventa Dynamic grazie alla nuova banda garantita dai collegamenti aggiornati. Il che significa qualità in Dolby Vision e HDR 10+. Un ultimo dettaglio che riguarda in particolare l’esperienza dei videogiocatori è il refresh rate. Il nuovo formato di trasmissione è anche accompagnato dal sistema VRR ovvero Variable Refresh Rate.

E sempre parlando ai videogiocatori vale la pena soffermarci sulla latenza. Se possiedi uno schermo o una TV con standard HDMI 2.1 puoi sfruttare il sistema Auto Low Latency Mode. Si tratta di qualcosa che puoi utilizzare su PC sfruttando il Game Mode di Windows 11, per esempio, ma sapere che lo schermo fa tutto da solo evita di doverti ricordare di attivare e disattivare la modalità specifica.

Potresti non aver bisogno di cambiare TV nel prossimo futuro ma, e questo è un ultimo aspetto di cui vogliamo parlare, se invece vuoi sperimentare la nuova versione HDMI 2.1 devi avere cavi certificati. Per riconoscere un cavo originale assicurati che la dicitura Ultra High Speed HDMI Cable sia accompagnata dal certificato e soprattutto che la dicitura sia presente anche sulla copertura del cavo.