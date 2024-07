Addio chiamate spam sul cellulare: ecco il trucco per bloccarle definitivamente in meno di 2 minuti

In molti si lamentano per le tante chiamate spam ricevute sul cellulare ma c’è un trucco per annullarle: ecco quale.

Da tempo tanti ricevono sul proprio telefono delle chiamate spam da numeri sconosciuti. Questi ultimi sono bot che promuovono offerte di vario genere, dalla telefonia fino a buoni Amazon. Ci sono poi delle truffe in piena regola fatte via telefono, con venditori che assicurano guadagni assurdi con un piccolo investimento, ovviamente fasullo.

Per aumentare la propria protezione ed evitare di ricevere chiamate di questo genere, in molti si sono chiesti se è possibile bloccare lo spam. In effetti, un trucco c’è, ma non tutti lo conoscono. Ecco come fare per attivarlo senza problemi.

Non bisogna sottovalutare la pericolosità delle chiamate spam. Non sono pochi coloro che cadono vittima di truffe e raggiri a causa di queste chiamate. Inoltre, queste ultime possono risultare estremamente fastidiose, specialmente se avvengono durante giornate piene di lavoro e attività, durante le quali si attendono telefonate importanti.

Chiamate spam, ecco come fare per bloccarle subito

Cosa fare quindi per bloccarle definitivamente? La prima soluzione da provare è quella di iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni, strumento promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico. In questo modo, call center e altri che effettuano televendite non potranno più chiamare il numero personale.

Similmente, è possibile richiedere aiuto a un data broker che aiuti a individuare i propri dati personali in diversi database, cancellandoli definitivamente. Ovviamente, si tratta di un servizio che prevede dei costi. Tuttavia, a volte queste soluzioni non bastano. Infatti, alcune chiamate spam arrivano perché si sono accettati in passato consensi su privacy e condivisione dei dati sensibili.

Quindi, cosa fare? Ebbene, un’altra soluzione può essere quella di scaricare delle app che bloccano le chiamate spam dopo averle identificate Alcune delle applicazioni da scaricare in questo caso sono TrueCaller e Should I Answer, entrambe disponibili per Android e dispositivi con iOS. Inoltre, gli smartphone più moderni offrono la possibilità di individuare se un numero è spam e notificano l’utente qualora volesse bloccarlo definitivamente.

Una misura più estrema può essere quella di silenziare tutte le chiamate che arrivano sul proprio numero da utenti sconosciuti. Fare ciò però può essere un rischio perché si possono perdere comunicazioni importanti da parte di numeri che non utenti non salvati in rubrica. In ogni caso, le soluzioni per eliminare definitivamente le chiamate spam sono queste. Combinando quelle migliori per le proprie esigenze si potrà finalmente dire addio a questo fastidioso fenomeno che comporta rischi e fastidi.