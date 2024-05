Addio alle esclusive, Xbox vuole portare altri videogiochi su PS5: la lista

Con l’industria dei videogiochi che continua a evolversi, la distinzione tra le console potrebbe diventare sempre meno rilevante.

Negli ultimi mesi, il mondo dei videogiochi ha visto significativi cambiamenti, con le console rivali Xbox Series X e PS5 che si avvicinano in modo inaspettato. Questo nuovo corso potrebbe rivoluzionare il mercato, portando a una maggiore disponibilità di titoli su entrambe le piattaforme. L’industria dei videogiochi è in continua evoluzione, e l’idea di esclusive potrebbe presto diventare obsoleta.

Recenti voci di corridoio e rapporti di insider indicano che Microsoft starebbe considerando di rilasciare altri dei suoi titoli Xbox anche su PS5. Questo cambiamento non solo aumenterebbe la competizione tra le due console, ma offrirebbe anche ai giocatori una più ampia gamma di giochi tra cui scegliere, indipendentemente dalla console posseduta.

Verso un futuro senza esclusive

Secondo il noto insider NateDrake, oltre a “Starfield“, che potrebbe arrivare su PS5 nel 2025 come edizione completa, ci sono altri titoli Xbox che potrebbero essere rilasciati sulla console di Sony già durante la prossima stagione festiva. Queste dichiarazioni, fatte sui forum di ResetEra, indicano che Microsoft sta esplorando nuove strategie per espandere la propria base di utenti e aumentare le vendite dei suoi giochi.

NateDrake ha precisato che, sebbene inizialmente parlasse solo di “Starfield”, ha sentito parlare di altri giochi in arrivo su PS5, anche se non è ancora sicuro di quali titoli specifici e delle loro date di rilascio. Questa incertezza non ha però fermato le speculazioni degli appassionati, che già immaginano quali potrebbero essere i prossimi titoli a fare il salto su PS5.

Al momento il successo di “Sea of Thieves” su PS5 è considerato un test chiave da Microsoft per valutare il potenziale di altre uscite su piattaforme rivali. Il successo di questo titolo potrebbe aprire la strada a molti altri. Inoltre, Tom Warren di The Verge ha recentemente riferito che Microsoft sta ancora valutando se portare “Hellblade 2” di Ninja Theory su PS5.

Altri titoli che potrebbero vedere la luce su PS5 includono alcuni dei franchise più popolari di Microsoft. Voci di corridoio suggeriscono che la compagnia stia considerando seriamente la possibilità di portare “Gears of War” e “DOOM” su piattaforme rivali. Questa strategia riflette un cambiamento significativo nella mentalità di Microsoft, che in passato ha puntato molto sulle esclusive per attrarre i giocatori alla sua console.