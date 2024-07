Acquisto auto, con questi incentivi in pratica è gratis: affrettati però, stanno per scadere

Acquistare un’automobile nuova non è alla portata di tutti, ma con gli incentivi 2024 l’impresa diventa meno ardua.

Con l’avvio degli incentivi auto 2024, gli acquirenti hanno l’opportunità di risparmiare significativamente sull’acquisto di veicoli nuovi, grazie a bonus che possono arrivare fino a 13.750 euro. Questi incentivi mirano a promuovere una mobilità più sostenibile e a ridurre l’inquinamento, incoraggiando l’acquisto di automobili elettriche o ibride e la rottamazione di veicoli più vecchi e inquinanti.

Si tratta di una grande opportunità, anche se le risorse sono limitate e si stanno esaurendo rapidamente. È quindi consigliabile affrettarsi per poter beneficiare di questi vantaggi. Gli incentivi auto 2024 sono previsti dal Dpcm del 20 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2024. La dotazione complessiva dei fondi è di circa 950 milioni di euro, includendo anche i fondi non utilizzati nel 2023.

Le emissioni di CO2 restano il criterio principale per la suddivisione dei bonus, con tre fasce di emissioni specifiche:

– 0-20 g/km: Principalmente veicoli elettrici. Fino a 11.000 euro con rottamazione di un veicolo fino a Euro 2.

– 21-60 g/km: Veicoli ibridi plug-in. Fino a 10.000 euro.

– 61-135 g/km: Auto con motore termico e mild hybrid. Fino a 6.000 euro con rottamazione obbligatoria di un veicolo fino a Euro 4.

Incentivi auto 2024: come acquistare un’auto pagando pochissimo

Per ogni fascia sono previsti importi di incentivi diversi, con un bonus extra per la rottamazione di veicoli fino a Euro 2 e un ulteriore contributo per i nuclei familiari con un ISEE inferiore a 30.000 euro, che può aumentare il bonus del 25%.

Per accedere agli incentivi, il prezzo della nuova auto (esclusi IPT e accessori) dev’essere massimo 42.700 euro (IVA inclusa) per 0-20 g/km; Massimo 54.900 euro (IVA inclusa) per 21-60 g/km e 42.700 euro (IVA inclusa) e massimo 42.700 euro (IVA inclusa) per 61-135 g/km.

Le domande per gli incentivi auto 2024 possono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 3 giugno 2024. Possono fare domanda tutte le persone fisiche e giuridiche, esclusi i concessionari. Per accertare il possesso dei requisiti, sono necessarie diverse dichiarazioni al momento della prenotazione:

– Persone fisiche: Dichiarazione di mantenimento della proprietà del veicolo per almeno 12 mesi.

– Persone giuridiche: Dichiarazione di mantenimento della proprietà del veicolo per almeno 24 mesi.

– PMI: Dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di PMI e all’attività di trasporto.

– ISEE: Dichiarazione del valore dell’ISEE inferiore a 30.000 euro.

Le concessionarie devono registrarsi sul portale del Mise per prenotare il contributo, che verrà riconosciuto come sconto sul prezzo di acquisto. Oltre agli ecoincentivi, esistono altre agevolazioni per l’acquisto di auto, soprattutto per le persone con disabilità. La legge n. 104 del 1992 prevede agevolazioni come l’IVA ridotta al 4% e la detrazione del 19% del costo sostenuto, su una spesa massima di 18.075,99 euro.