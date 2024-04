Acquista questa componente del tuo PC prima che sia troppo tardi: a breve costerà tantissimo

Dovete acquistare subito questa componente del vostro PC prima che sia troppo tardi. A breve costerà tantissimo.

Se avete deciso di assemblare un PC, ci sono alcuni aspetti a cui bisogna sempre fare attenzione. Per avere la certezza di poter godere di un prodotto finito che possa soddisfare ogni nostra esigenza e soprattutto per non arrivare a spendere un capitale. Il risparmio rimane uno dei punti focali di questa procedura, in quanto sia i più esperti che i principianti sono sempre alla ricerca dei giusti pezzi dal miglior rapporto qualità-prezzo.

Nelle ultime settimane, è in particolare scattato l’allarme in merito ad una componente fondamentale per ogni PC che si rispetti. E dovreste acquistarla subito se ancora non lo avete fatto, perché le previsioni ci dicono che a breve costerà tantissimo.

Ecco tutto quello che dovete sapere a riguardo e quando sarebbe meglio procedere con l’operazione, così da avere tutto a propria disposizione in casa e non doversela vedere con prezzi di vendita addirittura raddoppiati o triplicati rispetto al solito.

Componente del PC da acquistare subito: a breve costerà molto di più

Vi sembrerà incredibile, ma c’è una componente che deve essere presente su ogni PC assemblato il cui prezzo sta continuando a salire vertiginosamente. E sarà sempre peggio, secondo le previsioni. Questo per via dell’aumento della domanda e della “sfida” alle catene di produzione, che potrebbero non riuscire più a soddisfare l’enorme mole di richieste e dunque provvederà ad aumentare i prezzi.

Stiamo nello specifico parlando degli SSD, che già da qualche mese hanno visto i loro costi aumentare. Secondo quanto si legge in una lettera scoperta da Western Digital e dai suoi partner, questi rincari sarebbero destinati ad aumentare ancora proprio per le sfide della domanda e della catena di approvvigionamento.

E il discorso si allarga ad ogni marchio, anche Samsung che è attualmente il più grande fornitore di memorie flash nel settore. In molti hanno ridimensionato la produzione di NAND fino al 50%, portando ad una crescita dei ricavi e dei prezzi generali.

Se fino all’anno scorso era possibile acquistare un’unità da 4 TB Gen4 a meno di 200 dollari, ad oggi sembra quasi impossibile trovare un’offerta di questo tipo. Anche per gli SSD più economiche in assoluto. E non è detto che i prezzi tornino nella norma già nel futuro prossimo, ma anzi si prevedono rincari ulteriori.

Ecco perché dovreste valutare la possibilità di agire quanto prima e di fare vostro l’SSD che avete adocchiato da tempo. Così da spendere leggermente di più rispetto al 2023, ma al tempo stesso risparmiare rispetto a quelli che saranno i costi dei prossimi mesi.