A tutto colore: Pixel 9 e 9 Pro puntano sul design (e non solo)

Novità in arrivo per gli smartphone Pixel 9 e Pixel 9 Pro. Pioggia di colori per un design che sorprenderà tutti.

L’evento di Google che prevede la presentazione dei nuovi Pixel 9 e Pixel 9 Pro è sempre più vicina e promette di far parlare di sé a lungo. In questi giorni sono infatti partiti i primi inviti ufficiali per il keynote che si terrà martedì 13 agosto alle 10 che, in Italia, saranno le 19.

Durante l’evento, tra le varie presentazioni ci saranno quelle dei nuovi Pixel dei quali si sa ancora poco ma che sembra siano destinati a diventare ben presto dei veri protagonisti grazie alla novità legata ai colori. Ecco, quindi, cosa si sa al momento e quanto attendersi dalla presentazione che si fa sempre più vicina.

A pochi giorni dal grande annuncio di Google che quest’anno arriva con un largo anticipo, è giunto il momento di parlare dei nuovi Pixel 9 che, per via dei primi rumor, (esistenti grazie anche alle prime immagini promozionali diffuse sulla rete) sono già sulla bocca di tutti.

Pixel 9 e 10: cosa ci sarà di nuovo

Sembra infatti che l’aspetto principale, o quanto meno subito visibile sia quello dei colori, che saranno tanti e tutti più brillanti che mai. I Pixel 9 inoltre potrebbero vantare una back cover lucida, mentre i 9 Pro e Pro XL ne avrebbero una opaca. Andando invece ai colori dei Pixel 9, questi stanno bianco (Porcelain), nero (Charcoal), Rose (Rosa) e Aloe (verde).

Il tutto per colori in grado di conquistare tutti i gusti e di mostrarsi più che mai al meglio, dando una nuova faccia agli smartphone e rendendoli più appetibili che mai. Per i Pixel 9 Pro, ci saranno poi due colori extra che saranno il grigio e un rosa in versione più chiara. Particolare che non sarà l’unico a differenziare i due modelli di telefoni.

Spostandoci invece su qualche informazione tecnica, sembra che i pro saranno in effetti due e che uno di questi avrà le stesse dimensioni del Pixel 9, differenziandosi appunto per il contenuto e per uno schermo più grande. Ovviamente non mancheranno novità per quanto riguarda il software e l’inserimento dell’IA che Google sta implementando sempre di più grazie al progetto Gemini che ogni giorno fa grandi passi avanti in tal senso.

E infine, ma non meno importante, pare ci saranno novità molto importanti per ciò che riguarda il supporto che potrebbe durare addirittura 7 anni, diventando uno dei motivi per scegliere di acquistare i Pixel 9. Tutti aspetti che ben presto saranno svelati in ogni minimo particolare e che consentiranno agli utenti di conoscere più da vicino i nuovi nonché colorati smartphone.