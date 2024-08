A che ora pubblicare sui social? Questi sono gli orari perfetti

Il momento in cui pubblichi su social media può fare una grande differenza. Ecco come scegliere l’orario migliore per ogni piattaforma.

Se hai un’attività o stai cercando lavoro, è importante che tu sappia quali sono gli orari migliori per postare sui vari social network. Pubblicare nei momenti giusti ti permetterà infatti di ottenere più like, commenti e condivisioni. In questo modo aumenterai l’engagement del tuo profilo (che sia personale o aziendale) e raggiungerai più facilmente nuovi potenziali clienti o datori di lavoro. Ma allora quali sono gli orari ideali? Scopriamolo insieme!

Facebook

Secondo uno studio condotto da CoSchedule, il giorno migliore della settimana per postare contenuti organici su Facebook è il giovedì alle ore 11 del mattino. Il secondo posto va invece al mercoledì alle ore 13 (ora della pausa pranzo). La fascia oraria compresa tra le ore 9-15 nei giorni feriali risulta essere quella con il maggior coinvolgimento degli utenti. Se invece vuoi promuovere un evento puoi farlo nel fine settimana (soprattutto sabato) dalle ore 12 alle ore mezzanotte.

Instagram

Anche Instagram sembra premiare i contenuti postati a metà settimana: secondo uno studio condotto da Later, il giorno migliore è infatti il mercoledì dalle ore 10 alle ore quindici. Altri buoni momenti sono martedì alle tre del pomeriggio ed eventualmente anche giovedì dalle due alle tre del pomeriggio se si tratta di video IGTV (in questo caso evita invece le giornate del weekend).

LinkedIn

Se utilizzi LinkedIn devi sapere che i contenuti condivisi durante la pausa pranzo ottengono maggior coinvolgimento da parte degli utenti iscritti alla piattaforma. Secondo uno studio condotto da Sprout Social, la fascia oraria compresa tra le 13 e le 14 risulta essere quella con il maggior traffico sulla piattaforma mentre sabato e domenica vengono registrati picchi minimi d’interazione.

X

Per quanto riguarda X non esiste una regola fissa poiché si tratta di una piattaforma molto dinamica dove tutto accade in tempo reale ma generalmente la fascia oraria compresa tra le dieci del mattino e mezzogiorno risulta essere quella con maggiore traffico sulla piattaforma soprattutto dal lunedì al venerdì; anche la sera dopo cena c’è parecchio movimento!

Se vuoi massimizzare l’efficacia dei tuoi tweet assicurati comunque che siano brevi ed incisivi ed utilizza hashtag rilevanti per aumentarne la visibilità agli occhi degli utenti interessati all’argomento trattato.