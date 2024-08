500 euro anche con redditi fino a 40 mila euro, la svolta inaspettata: “Stanziati 2 milioni di euro”

Un bonus da 500 euro, destinato anche a chi ha un reddito di 40.000 euro. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa iniziativa.

Non c’è istituzione pubblica che, in questi mesi, anzi, potremmo dire in questi anni, non abbia istituito ed elargito bonus, incentivi, sconti, sgravi e agevolazioni. Del resto, la situazione economica che vive l’Italia è sotto gli occhi di tutti e ha richiesto, sta richiedendo e richiederà interventi pubblici per sostenere i cittadini. Il bonus di cui vi parliamo oggi, dunque, è sicuramente una buona notizia per una vasta platea di persone.

Anche perché si tratta di un incentivo da 500 euro non destinato solo alle famiglie meno abbienti. In questi mesi, infatti, abbiamo imparato a conoscere l’importanza dell’ISEEE come valore che indica il nostro benessere economico o quello della nostra famiglia. Un dato fondamentale per accedere alle elargizioni pubbliche.

Spesso, dunque, anche i redditi “normali” vengono esclusi da questi interventi di welfare, che vengono destinati solo a chi è realmente in difficoltà. Oggi, invece, siamo qui a dirvi che anche chi ha entrate per circa 40.000 euro (quindi tutto sommato accettabile) può aderire a questa iniziativa. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Nuovo bonus: stanziati due milioni di euro

Il Comune di Roma ha annunciato uno stanziamento di 2 milioni di euro per finanziare voucher sportivi. Un’iniziativa mirata a promuovere l’attività fisica tra i giovani e le persone con disabilità. Questo progetto, presentato dall’Assessore Alessandro Onorato, mira a coinvolgere circa 5.000 residenti, offrendo loro la possibilità di praticare sport gratuitamente o a costi ridotti.

I destinatari principali dei voucher sono i giovani di età compresa tra i 5 e i 16 anni, nonché le persone con disabilità, indipendentemente dall’età e dal reddito ISEE, che, appunto, come dicevamo, ha i 40.000 euro come soglia fissata. Ogni voucher avrà un valore massimo di 500 euro e potrà essere utilizzato per coprire i costi di iscrizione a corsi e attività sportive nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 agosto 2025.

Le associazioni sportive e le strutture interessate a partecipare all’iniziativa dovranno presentare la loro candidatura attraverso un bando online. Le strutture selezionate potranno quindi accogliere i beneficiari dei voucher, garantendo loro l’accesso a diverse discipline sportive. L’obiettivo principale di questo stanziamento è quello di incentivare la pratica sportiva tra i giovani e le persone con disabilità, promuovendo uno stile di vita sano e attivo.

Le famiglie interessate a ottenere i voucher dovranno presentare una domanda attraverso il portale del Comune di Roma. Una volta approvata la richiesta, i beneficiari potranno utilizzare i voucher presso le associazioni sportive accreditate, che offriranno una vasta gamma di attività sportive, dalle arti marziali alla danza, dal nuoto al calcio.