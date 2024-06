5 film fantascientifici da vedere se anche tu sei rimasto deluso da Atlas di Netflix

Atlas su Netflix non sta facendo una buona impressione sugli utenti. Ecco allora altri film fantascientifici da vedere per consolarti.

Tanti fan di fantascienza e tanti appassionati di videogiochi erano entusiasti all’idea che qualcuno avesse preso ispirazione proprio da alcuni dei robottoni più famosi per dare vita a un film.

Ma, adesso che Atlas è realmente su Netflix, nonostante sembri essere il film più visto della piattaforma di streaming della grande N rossa, le recensioni sono tutt’altro che lusinghiere. Chi ha deciso di lasciare un commento, riuscendo a guardare sotto gli effetti speciali, ha infatti trovato poco o nulla. Ed è per questo che, per esempio, la valutazione Rotten Tomatoes non arriva neanche al 20%.

La premessa di Atlas era incoraggiante. Nonostante non ci sia stato nessun accordo è chiaro come le influenze dietro il lavoro di Brad Peyton, regista della pellicola, vengano da Titanfall. E tutti i fan di questa serie di videogiochi erano talmente tanto affamati di qualcosa di nuovo da aver tenuto le dita incrociate perché il film con protagonista Jennifer Lopez fosse gradevole.

Cinque film fantascientifici che potrebbero piacerti davvero

Sappiamo che critica e pubblico sono spesso su due binari separati ma stavolta, oggettivamente, dentro Atlas c’è poco o nulla. Nonostante questo, il film è il più visto sulla piattaforma. C’è quindi spazio per guardare qualcosa che sia migliore.

E prima di passare ai consigli cinematografici monodose, se vuoi qualcosa che possa in un certo senso ricordare Titanfall tanto vale riguardare Neon Genesis Evangelion (altra forte ispirazione per il film). Parlando invece di film il primo che ti segnalano è Ready Player One.

Diretto da Steven Spielberg non può che essere qualcosa di straordinario. E in effetti lo è. Un omaggio, stavolta reale e fondato, ai videogiochi, quelli del passato ma anche quelli che forse giocheremo tra non molto immersi nella realtà virtuale. Altro film da recuperare assolutamente Looper. Una delle pellicole migliori in cui rivedere Bruce Willis e con una storia complicata ma plausibile che cerca di spiegare come funziona il viaggio nel tempo.

Da recuperare anche Upgrade. Sembra di leggere qualcosa della cronaca contemporanea nella storia di questo uomo che, rimasto paralizzato a seguito di un incidente in cui ha perso la moglie, decide di fare l’impossibile per stanare i responsabili. Il film ha più di qualche annetto ma, come succede ogni tanto, è realmente invecchiato bene.

Passando a un altro modo di guardare al sci-fi, gli ultimi due film fantascientifici che ti consigliamo sono da un lato District 9 e dall’altro I am Mother. District 9 si occupa più di alieni che di robottoni ma è talmente innovativo nel punto di vista da dover essere inserito in lista. I am Mother è invece pauroso per il modo in cui mostra cosa potrebbe succede con le intelligenze artificiali. Altro argomento di attualità.