17 scorciatoie che renderanno migliore la navigazione su internet: non puoi non conoscerle

Imparare alcune scorciatoie da tastiera e trucchi per navigare su internet è uno dei modi migliori per perfezionare la tua produttività.

Le scorciatoie sono particolarmente utili quando navighi sul web. Tradizionalmente, la navigazione nelle pagine Web e lo spostamento tra le schede richiede un uso intensivo del mouse. Ma non deve essere per forza così. Esistono infatti diversi trucchi del browser che tutti dovrebbero conoscere.

Alcuni in grado di attivare funzioni che non pensavamo possibili. Non importa se utilizzi uno dei migliori tradizionali, un browser incentrato sulla privacy o anche un open source: funzioneranno comunque. Di seguito, scopriamo alcune delle scorciatoie fondamentali da conoscere.

17 Scorciatoie di navigazione essenziali su Internet

Tutti amano una scorciatoia, che sia mentre guidi o mentre usi il tuo laptop, infatti esistono alcuni trucchi per risparmiare del tempo durante la navigazione web. Immagina cosa potresti fare se non facessi affidamento sul mouse per evidenziare, regolare gli stili, fare clic all’interno e all’esterno delle celle o scorrere le schede aperte nel browser web.

Pochi secondi qua e là possono comportare un sacco di lavoro ininterrotto e un aumento considerevole della produttività e della concentrazione complessive. Esistono letteralmente centinaia di scorciatoie da tastiera, ma ecco le 17 che devi padroneggiare:

Ctrl + 1 (fino a 8): passa alla scheda associata.

Ctrl + 9: passa all’ultima scheda.

Ctrl + T: apre una nuova scheda.

Ctrl + W: chiude una scheda.

Ctrl + Maiusc + W: chiude tutte le schede.

Ctrl + Tab: scorri le schede aperte.

Ctrl + Maiusc + T: riapri l’ultima scheda che hai chiuso.

Alt + Freccia sinistra: torna alla pagina precedente.

Alt + Freccia destra: vai alla pagina successiva.

Ctrl + K: posiziona il cursore nella barra degli indirizzi.

Ctrl + R o F5: ricarica la pagina corrente.

F11: attiva/disattiva la modalità a schermo intero.

Home: salta all’inizio di una pagina.

Fine: salta alla fine di una pagina.

Spazio o Pagina giù: scorre la pagina verso il basso.

Maiusc + Spazio o Pagina su: scorre la pagina verso l’alto.

Ctrl + D: salva la pagina corrente come segnalibro.

La produttività è un obiettivo importante per milioni di utenti in tutto il mondo. Le aziende stanno spingendo i limiti di ciò che è possibile, sviluppando di tutto, da nuovi software rivoluzionari a piccoli miglioramenti come queste scorciatoie da tastiera per aiutare gli utenti a lavorare in modo più intelligente, non più difficile. All’inizio padroneggiarle è molto difficile, ma pian piano poi diventeranno una seconda natura e sarà automatico.