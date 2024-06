1200 euro subito sul tuo conto solo se presenti questo documento: ti spettano di diritto

C’è la possibilità di ricevere 1200 euro sul tuo conto solo se si presenta questo documento: tutto sulla misura da conoscere.

La stagione dei bonus continua ad andare avanti e lo fa con una misura che permette di ricevere 1200 euro sul proprio conto semplicemente presentando un documento. L’incentivo è al momento poco conosciuto ma è destinato a diffondersi sempre più perché si lega alla questione ambientale.

L’Italia è al lavoro per garantire delle misure che vadano anche a dare un aiuto all’ambiente. D’altronde gli ultimi risvolti a livello ambientale impongono una riflessione dato che il tasso di inquinamento generale è davvero molto elevato. In questo contesto entra la possibilità di ricevere sul proprio conto una cospicua cifra, che rappresenta un aiuto sostenibile.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy tramite il decreto del 12 giugno ha sancito i criteri per ottenere il bonus, rivolto alle persone fisiche e condomini che decidono di procedere all’installazione dei sistemi di ricarica di auto elettriche.

Bonus colonnine di ricarica auto, 1200 sul conto: come riceverlo

L’attuale esecutivo italiano sta agevolando la mobilità sostenibile con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento ambientale. In tal senso sono previsti 20 milioni di euro per l’installazione di colonnine di ricarica domestiche. Questa soluzione permette di ricaricare l’auto a casa con un notevole risparmio nel caso in cui siano stati installati sistemi per l’autoproduzione di energia elettrica (fotovoltaico), perché si andrebbe a ricaricare il veicolo gratuitamente.

Con il decreto si è stabilito che si può ottenere fino all’80% della spesa sostenuta su una spesa massima di 1500 euro, quindi 1200 euro, nel caso in cui l’installazione avvenga in condominio la spesa massima sale a 8000 euro, quindi si può ottenere 6.400 euro.

Per accedere al fondo è necessario che le colonnine di ricarica rispettino precisi criteri, in particolare devono essere infrastrutture nuove di fabbrica, avere una potenza standard e la dichiarazione di conformità. Queste devono essere collocate nel territorio italiano e su un suolo nella totale disponibilità dei beneficiari.

La domanda deve essere presentata tramite la piattaforma online a cui si accade con SPID, CIE o CNS. Al momento non è possibile presentare istanza per l’accesso al fondo. Le date di apertura e chiusura dello sportello saranno comunicate tramite un avviso che sarà pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Entro 90 giorni dalla chiusura della domanda ci sarà la pubblicazione del decreto di concessione ed erogazioni dei contributi.