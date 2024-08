1000 euro a famiglia per i redditi bassi, basta inserire l’IBAN: richieste direttamente online

La crisi in Italia morde ancora. E così, dal Governo Meloni arriva un nuovo aiuto economico: questa volta, fino a 1.000 euro.

Un nuovo sostegno al reddito, con importi che possono arrivare fino a 1000 euro. Questa misura, introdotta dal Governo, mira a fornire un aiuto concreto alle persone più vulnerabili, in un contesto economico segnato da incertezze e crescenti difficoltà finanziarie. Ecco come avere i soldi.

Il Governo presieduto da Giorgia Meloni ha dovuto bene presto fare i conti con la realtà che vive l’Italia. Il centrodestra, infatti, in campagna elettorale si era mostrato piuttosto “allergico” all’introduzione di nuovi bonus, di nuovi incentivi, al rafforzamento delle misure assistenziali. E così, come primo provvedimento (o quasi) l’Esecutivo ha spazzato via la misura simbolo del Movimento 5 Stelle, il Reddito di cittadinanza.

Poi, però, ha dovuto mettere in campo diversi provvedimenti di tipo economico. Soprattutto con l’obiettivo di aiutare finanziariamente le tante, tantissime, famiglie che non riescono ad arrivare alla metà del mese e che hanno problemi seri anche solo per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità. E così, prima è arrivato l’Assegno Unico Universale che, di fatto, ha sostituito il Reddito di cittadinanza.

Un sostegno da 1.000 euro per chi è in difficoltà

Poi la Carta Dedicata a te, per le spese al supermercato. Oggi, arriva una misura ulteriormente invasiva, anche perché ha maglie molto larghe per la sua richiesta e la sua ricezione. Ecco tutto quello che c’è da sapere. Ovviamente, questo non significa che non vi siano delle regole. Per accedere al contributo, è necessario rispettare alcuni requisiti economici e sociali, che saranno valutati attraverso un’apposita procedura di domanda.

La nuova misura si chiama Bonus Sostegno al Reddito (SAR) e prevede importi variabili, in base alla composizione del nucleo familiare e al livello di reddito dichiarato. È pensato per i lavoratori in somministrazione che si trovano in stato di disoccupazione. La perdita del lavoro deve essere avvenuta almeno 45 giorni prima della presentazione della domanda.

La cifra massima di 1000 euro sarà riservata a chi ha lavorato almeno 110 giornate o 440 ore nei 12 mesi precedenti. L’importo esatto verrà stabilito in funzione delle risorse disponibili e delle specifiche esigenze delle famiglie beneficiarie. Questo contributo sarà erogato in un’unica soluzione, offrendo un supporto immediato per far fronte a spese urgenti.

Le famiglie interessate potranno presentare domanda attraverso i canali predisposti dal governo, tra cui le piattaforme online e gli uffici territoriali dell’INPS. La procedura di richiesta sarà semplificata per garantire un accesso rapido e senza complicazioni burocratiche. Una volta inoltrata la domanda, verrà effettuata una verifica dei requisiti, e in caso di esito positivo, l’erogazione del contributo avverrà in tempi brevi.