YouTube si aggiorna e aggiunge un pulsante magico: attivalo e guarda che succede

YouTube cambia e per una volta non c’entra la pubblicità. Appare un nuovo pulsante che potrebbe migliorare l’esperienza degli utenti.

Dentro YouTube arrivano spesso novità che agli utenti non piacciono. Il social a base di video che appartiene all’ecosistema di Google, infatti, ultimamente si è per esempio riempito di ulteriori strati di pubblicità e la società sta sperimentando con degli spot che faranno fare gli straordinari agli adblocker.

Ma oltre alle novità poco gradevoli arrivano ogni tanto cose un po’ più piacevoli. È il caso di quella che sta arrivando ad alcuni utenti con la prospettiva che poi tutti possano utilizzarla. La particolarità è che la funzione ha a che fare con YouTube ma non si trova al suo interno. O meglio, non solo.

YouTube può fare anche questo!

Nonostante sia ancora vasto il panorama degli smartphone che non hanno la possibilità di utilizzare Cerchia e Cerca, Google ha già fornito uno strumento estremamente valido per avere risposte inquadrando con la fotocamera il mondo circostante o lavorando con gli screenshot. Si tratta di Google Lens.

Il sistema riesce a individuare cosa c’è inquadrato e aiuta a costruire domande per ottenere informazioni. Lo stesso sistema di Google Lens può essere per esempio utilizzato anche per riconoscere un testo e per risolvere i compiti di matematica o completare le traduzioni di greco. Un aggiornamento che starebbe arrivando riguarda l’aggiunta di un’altra tipologia di ricerca: quella attraverso i video YouTube.

Una novità che si sta riflettendo in un aggiornamento che sta lentamente raggiungendo gli utenti: il pulsante riconoscibile di Google Lens all’interno di YouTube. Il social dei video è di recente stato oggetto di molte attenzioni da parte della società. Il più delle volte attenzioni che agli utenti non sono particolarmente piaciute.

Per esempio la moltiplicazione degli spot pubblicitari con in più una nuova versione che dovrebbe farli apparire direttamente all’interno dello streaming video, andando così a interferire con ciò che gli adblocker e i browser come Brave riescono a fare tanto bene. Ma torniamo alla novità positiva.

Il modo in cui funziona la ricerca attraverso Google Lens è lo stesso dell’app principale e di Google Search. La fotocamera inquadra qualcosa e il sistema trasforma l’immagine in una query che poi viene risolta con dei video anziché con risultati di varia natura. Per controllare se anche tu stai ricevendo la novità apri l’app da smartphone e controlla nella parte alta, dov’è la barra di ricerca.