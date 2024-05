WhatsApp, le chat si ricolorano: la foto

D’ora in avanti sarà possibile colorare le chat su WhatsApp: è tutto vero. Ecco in che modo sta per cambiare l’app verde.

Molti utenti aspettano con ansia il prossimo aggiornamento di WhatsApp. Questo perché non vedono l’ora di saperne di più per via delle nuove funzioni. Possono cambiare totalmente l’applicazione e renderla maggiormente prestante. Quindi vale la pena tenersi informati su quello che verrà rilasciato in futuro. Potrebbe stupirci positivamente e renderci più contenti per ovvie ragioni. Proprio come sta per accadere in questo momento.

Di recente sono state divulgate delle informazioni interessanti sul prossimo aggiornamento di WhatsApp. Si tratta di un update di tutto rispetto e che aggiungerà delle funzioni mai viste prima. Inoltre è previsto perfino un miglioramento grafico, che di solito non tende ad essere rilasciato insieme ad una modifica delle opzioni. Ma che cosa dobbiamo sapere sull’imminente aggiornamento? Andiamo avanti con la lettura per scoprire altro al riguardo.

Update di WhatsApp, le chat cambiano e si colorano: sceglierai tu adesso

Gli utenti sceglieranno il colore principale dell’applicazione. Non ci sarà più il classico verde standard a cui siamo abituati. WhatsApp ha concesso questo beneficio per una maggiore flessibilità e configurazione dell’app. In questo modo gli utenti potranno scegliere fra cinque colori distinti. Nello specifico le nuvolette potranno essere personalizzate in modi diversi fra loro, selezionando delle tonalità fra quelle proposte.

Parliamo di una buona funzione per diverse ragioni. Tanto per cominciare permette di beneficiare di un livello di configurazione superiore. Così sarà possibile migliorare l’estetica dell’applicazione e renderla più vivace. Molti utenti vorrebbero inserire un colore completamente diverso da quello attuale.

E avere la possibilità di farlo non è altro che una bella notizia per chiunque: tutti saranno felici adesso. Per il momento la funzione è in fase di sviluppo e ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di vederla. Sembra che sia in procinto di rilascio soltanto per la prossima versione di iOS. Sicuramente gli sviluppatori si stanno occupando di realizzarla pure per Android.

Ma dovremo aspettare le prossime settimane per avere altri dettagli. Questo è tutto ciò che c’è da sapere al riguardo per il momento. Non è una notizia come le altre e potrebbe aver elettrizzato molti di noi. In ogni caso suggeriamo di tenervi informati dato che è un feature di tutto rispetto. Nessuno si aspettava una simile impostazione.