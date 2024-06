Vuoi trasformare il tuo video da orizzontale a verticale? Con questo metodo hai risultati super

Nell’era digitale, la creazione di contenuti video è diventata una parte essenziale della comunicazione online.

Con piattaforme come TikTok, Instagram Reels e Stories che privilegiano formati verticali, è sempre più importante sapere come adattare i propri video a questi canoni. Oggi esploreremo come utilizzare CapCut per convertire i video da orizzontale a verticale (e viceversa), sia su PC che su smartphone.

Il formato dei video gioca un ruolo cruciale nella loro fruibilità e nell’engagement che sono in grado di generare. Piattaforme come TikTok e Instagram hanno reso popolare il formato verticale 9:16, ottimizzato per la visione su dispositivi mobili. Questo ha portato creatori e aziende a riconsiderare il modo in cui producono contenuti, spingendoli verso una maggiore flessibilità formativa.

CapCut offre una soluzione semplice ed efficace per adattare i propri video ai diversi formati richiesti dalle piattaforme social. Iniziando dal PC, il primo passo consiste nell’utilizzare l’opzione “reframe automatico“. Dopo aver importato il video desiderato si sceglie il formato di destinazione desiderato. Optando per il 9:16, CapCut si occupa automaticamente di centrare l’attenzione sul soggetto principale del video assicurandosi che rimanga inquadrato adeguatamente per tutta la durata del filmato.

Il processo su smartphone

Passando alla versione mobile di CapCut, convertire un video da orizzontale a verticale è altrettanto intuitivo. Creando un nuovo progetto e caricando il video da adattare, basta accedere all’opzione “reframe automatico” disponibile scorrendo tra le impostazioni del clip selezionato. Anche qui si sceglie il formato finale desiderato e si possono modificare stabilizzazione dell’immagine e velocità della fotocamera prima di confermare con una spunta.

Una volta scelto il formato, si possono regolare ulteriormente le impostazioni per ottenere il risultato desiderato. Tra queste troviamo la stabilizzazione dell’immagine e la velocità di movimento della fotocamera (normale, veloce o lenta). Queste opzioni permettono di personalizzare l’inquadratura secondo le proprie necessità. Se dopo l’automatic reframe non si fosse soddisfatti dell’inquadratura ottenuta, sarebbe possibile modificarla manualmente trascinandola fino alla composizione preferita.

Un problema frequente nella conversione da verticale a orizzontale (e viceversa) sui dispositivi mobili sono le bande nere che possono apparire ai lati del video convertito. Fortunatamente, CapCut offre anche qui una soluzione semplice permettendo agli utenti di modificare le proporzioni del progetto stesso eliminando così le indesiderate bande nere e garantendo un aspetto visivo pulito ed esteticamente gradevole.

La capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti delle preferenze formative nel mondo dei social media è fondamentale per creatori e marchi che vogliono mantenere alta l’attenzione sul proprio lavoro. Strumenti come CapCut semplificano questo processo grazie alla loro versatilità ed efficienza nell’editing videografico.