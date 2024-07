Viaggio all’estero, questo trucco per smartphone può salvarti la vita: attivalo anche su quello dei tuoi figli

Esistono alcuni accorgimenti per smartphone di fondamentale importanza quando si va in vacanza. Ecco il trucco che può aiutarvi moltissimo.

Quando si viaggia, per lavoro ma anche e soprattutto per vacanza, è bene considerare tra i vari aspetti organizzativi anche quello riguardante la tutela e la sicurezza dei propri beni. Dal bagaglio a diversi oggetti tecnologici, da prodotti di valore da indossare ad altri oggetti, il rischio di perderli o che finiscano nelle mani di malintenzionati non va, pur con tutte le dovute attenzioni, escluso.

A tal proposito esistono una serie di trucchi ed accorgimenti riguardanti uno dei dispositivi più preziosi ed importanti, ovvero lo smartphone. E a tal proposito è bene sfruttare un trucco, legato alla sicurezza, da applicare sia al proprio telefonino che a quello dei propri figlio. È davvero importantissimo ed in molti casi potrebbe davvero aiutarvi molto.

Questo trucco riguarda in particolar modo i viaggi all’estero ma può essere utile anche in altre situazioni. Ed è davvero essenziale conoscerlo nelle sue differenziate sfaccettature perché, nel caso in cui si perda lo smartphone, potrebbe rivelarsi davvero utilissimo per riuscire a recuperarlo. Ci troviamo dunque di fronte ad un intervento relativo alla sicurezza dei propri dati e alla possibilità che lo smartphone non debba risultare perduto definitivamente.

Smartphone e vacanze, il trucco da attivare subito

Qualora infatti dovesse trovarlo una persona onesta intenzionata a restituirvelo, potrebbe risultare molto difficile riuscire a farlo per via del blocco con pin o mediante autenticazione biometrica. A tal proposito è consigliabile lasciare un foglietto contenente un contatto di emergenza nella cover del telefonino.

L’alternativa è quella di modificare la schermata di blocco aggiungendo su di essa un contatto di emergenza oppure sfruttare la funzionalità integrata offerta ad esempio da Android.

Questo sistema operativo (ma non è l’unico) consente infatti di aggiungere un contatto di emergenza mediante un messaggio da aggiungere alla schermata di blocco. Nel caso di Samsung Galaxy è anche possibile, dalla schermata invia messaggi Sos, andare ad impostare la registrazione di un breve audio o l’aggiunta di immagini che verranno inclusi nel messaggio di emergenza.

Facendo anche in modo che lo smartphone chiami un contatto in modo automatico dopo l’invio del messaggio di emergenza. È sufficiente selezionare l’opzione “Chiama automaticamente qualcuno” per poi scegliere un contatto dalla rubrica.

Ancora, è possibile attivare, quando si effettua una chiamata di emergenza, attivare la condivisione della propria posizione. Oppure modificare l’elenco dei contatti di emergenza o, ancora, attivare la modalità di emergenza che va a ridurre il consumo di batteria.