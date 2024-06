Si può registrare una telefonata su iPhone? Ecco la verità

Registrare una conversazione telefonica su un iPhone può essere necessario per vari motivi, sia personali che professionali.

Tuttavia, a causa delle restrizioni imposte da Apple sulla registrazione delle chiamate, i metodi disponibili possono essere limitati o richiedere l’uso di app di terze parti. In questo articolo, esploreremo alcune opzioni per registrare le chiamate su iPhone.

Una soluzione semplice per registrare una chiamata su iPhone è utilizzare il vivavoce durante la conversazione e avviare contemporaneamente l’applicazione Memo Vocali su un altro dispositivo iOS, come un secondo iPhone o un iPad. Questo metodo non richiede l’installazione di software aggiuntivi o costi di abbonamento. Tuttavia, la qualità della registrazione può essere influenzata da fattori ambientali come il rumore di fondo e la distanza dal dispositivo che registra. Per utilizzare questo metodo:

Durante la chiamata sul tuo iPhone, attiva il vivavoce.

Avvia l’app Memo Vocali su un altro dispositivo Apple.

Posiziona il secondo dispositivo vicino all’iPhone in modo che possa catturare chiaramente l’audio.

Una volta terminata la chiamata, salva e rinomina la registrazione sull’app Memo Vocali.

Questo approccio è particolarmente utile in situazioni informali dove la qualità audio non è critica.

Applicazioni di Terze Parti

Se cerchi una soluzione più integrata e con funzionalità avanzate, esistono diverse applicazioni sul mercato che permettono di registrare le chiamate direttamente sul tuo iPhone. Due delle opzioni più popolari sono “Registratore Telefono Chiamate” di Accordmobi e “Registratore Chiamate” di BPMobile.

Queste app funzionano configurando una sorta di conferenza telefonica tra te, il destinatario della tua chiamata e il servizio offerto dall’applicazione stessa che registra la conversazione. Ecco come procedere:

Scarica e installa l’app scelta dall’App Store.

Segui le istruzioni fornite dall’app per configurarla correttamente (potrebbe includere verifiche della linea telefonica).

Quando effettui o ricevi una chiamata che desideri registrare, segui i passaggi indicati dall’app per avviare la registrazione.

È importante notare che queste applicazioni generalmente richiedono un abbonamento o dei costi per ogni minuto di registrazione.

Infine, se nessuna delle opzioni sopra ti soddisfa completamente potresti considerare due possibilità future: attendere lo sviluppo da parte della Apple stessa oppure sperando nell’introduzione del servizio Google Voice anche in Italia — quest’ultimo già offre funzionalità integrate per la registrazione delle chiamate in altri paesi dove è disponibile legalmente.

In conclusione, mentre Apple non fornisce ancora una soluzione nativa completa per la registrazione delle telefonate sui suoi dispositivi iOS in Italia, ci sono diverse alternative praticabili a seconda delle tue esigenze specifiche — dall’utilizzo del vivavoce con memo vocali ad app specializzate con abbonamenti a pagamento fino alla paziente attesa dell’introduzione ufficiale de nuove tecnologie nel nostro paese.