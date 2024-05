Sei un piccolo creator? Da oggi Instagram ti premierà

Instagram sta per introdurre una serie di modifiche significative al suo algoritmo, con l’obiettivo dichiarato di favorire i creatori di contenuti originali e più piccoli a discapito degli account che si limitano a ripubblicare contenuti altrui.

Queste novità rappresentano un cambiamento importante nella modalità con cui la piattaforma seleziona e promuove i contenuti, influenzando così la visibilità degli utenti all’interno dell’app. Le modifiche annunciate riguardano principalmente il modo in cui Instagram gestisce i contenuti ripubblicati o repostati.

La prima grande novità è che, nei consigli della piattaforma, verranno privilegiati i contenuti originali rispetto a quelli ripostati. Ciò significa che quando un utente pubblica un video originale, questo avrà la precedenza nei vari spazi dedicati ai suggerimenti rispetto ai video che sono semplicemente stati ripresi da altri account.

La seconda modifica è strettamente collegata alla prima: gli account che hanno l’abitudine di pubblicare ripetutamente contenuti non originali verranno rimossi dai consigli. Questo rappresenta un tentativo da parte di Instagram di disincentivare la pratica del reposting seriale, promuovendo invece la creazione e condivisione di materiale inedito. Infine, la terza modifica prevede l’introduzione di un’etichetta specifica per quei post repostati che saranno comunque visibili sulla piattaforma. Questa etichetta indirizzerà gli utenti verso il profilo del creatore originale del contenuto, garantendo così una maggiore riconoscibilità e valorizzazione del lavoro dei creator autentici.

Per comprendere appieno l’impatto delle suddette modifiche è fondamentale chiarire cosa intende Instagram per “consigli”. I consigli della piattaforma includono tutti quegli spazi – come i Reel “per te”, la pagina Esplora o i suggerimenti nel feed personale – dove vengono proposti agli utenti contenuti potenzialmente interessanti ma non necessariamente provenienti da persone seguite attivamente. È proprio in questi contesti che le nuove regole sull’autenticità e originalità dei contenuti avranno maggiore rilevanza.

Come funzionerà il sistema per premiare i creator più piccoli?

Il meccanismo ideato da Instagram per incentivare i creator più piccoli si basa sulla progressiva esposizione dei loro video originali. Inizialmente, quando un creatore pubblica un nuovo video originale, questo sarà mostrato ad una cerchia limitata di persone (sia follower sia non). Se il video riscontra successo in questa fase iniziale, verrà progressivamente esposto a cerchie sempre più ampie di utenti. Tale approccio mira a garantire una crescita organica basata sul merito e sull’interesse effettivo suscitato dai contenuti proposti.

Gli account definiti “aggregatori”, ovvero quelli specializzati nel ripostare lavori altrui senza apportarvi significative modificazioni creative o editoriali, dovranno prestare particolare attenzione alle nuove regole. Una frequenza elevata nella pubblicazione di contenuti non originali (ad esempio 10 o più post ripubblicati in un mese) potrebbe comportare la rimozione temporanea dai consigli della piattaforma per 30 giorni. Tuttavia, questa penalizzazione non sarà permanente ma monitorabile attraverso lo stato dell’account nelle impostazioni dell’app.

È importante notare che le restrizioni previste dall’algoritmo riguarderanno soltanto quegli account che si limitano a copiare e incollare materialmente il lavoro altrui senza un valore aggiunto tramite elaborazioni significative come parodie o meme; queste ultime categorie dovrebbero quindi essere escluse dalle penalizzazioni previste per il reposting puro e semplice.

In sintesi, le imminenti modifiche all’algoritmo d’Instagram segnano uno spostamento strategico verso una maggiore valorizzazione dei contributi originali all’interno della piattaforma; uno sviluppo certamente positivo per tutti quegli utenti impegnati nella creazione autentica ed innovativa di nuovi contenuti.