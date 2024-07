Schermo graffiato, niente paura: non servono centinaia di euro per cambiarlo ma un trucco da pochi spiccioli

Accorgersi di graffi sullo schermo del proprio dispositivo è sempre allarmante, ma esiste un pratico trucco per eliminarli facilmente.

Tra gli elementi più delicati di un dispositivo elettronico, come può essere uno smartphone, un tablet o anche un computer, c’è sicuramente lo schermo: il display, infatti, è progettato per essere molto sottile, ma allo stesso tempo anche particolarmente fragile in caso di cadute accidentali; non a caso, quando uno smartphone o un tablet casca sul pavimento o, nel peggiore dei casi, sull’asfalto per strada, lo schermo è proprio la parte che assorbe i maggiori danni.

In caso di cadute molto rovinose lo schermo può presentare danni molto profondi e addirittura riempirsi di crepe su tutta la superficie: in questi casi l’unica soluzione apparentemente valida è quella di portare il dispositivo in assistenza e farsi sostituire l’intero display dato che nella maggior parte dei casi i danni vanno a inficiare anche sul corretto funzionamento del touch screen o dell’accensione dello schermo stesso, ma non è sempre così.

Come eliminare facilmente i graffi dallo schermo di un dispositivo

In tanti casi, infatti, è possibile che si formino dei graffi superficiali che non vanno a intaccare il touch screen o l’intero display ma solamente il primo strato dello schermo: quando questo accade non serve spendere soldi per sostituire lo schermo dato che questi graffi possono essere eliminati facilmente mediante un trucco “fai-da-te” pratico e veloce.

Questo trucchetto può essere utilizzato su tutti quei dispositivi che hanno un display dunque smartphone in primis, ma anche tablet oppure anche il monitor di un computer o lo schermo di un laptop; si tratta di una soluzione “fai-da-te” che può essere messa in pratica mediante due oggetti che praticamente tutti abbiamo in casa e dunque non bisogna spendere ulteriori soldi per acquistare prodotti chimici particolari o addirittura cambiare il display.

La soluzione per rimuovere graffi dallo schermo è davvero molto semplice: basta prendere dei dischi in cotone, possono essere utili anche ad esempio i dischetti struccanti, e bagnarli leggermente con qualche goccia di olio d’oliva dopodiché basta strofinare il disco di cotone sul graffio presente sullo schermo del dispositivo per qualche minuto e il gioco è fatto, in men che non si dica lo schermo tornerà come nuovo senza spendere soldi per sostituirlo.