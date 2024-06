Queste 5 aziende ti permettono di lavorare da casa full time e non serve la laurea

Se avete il desiderio di lavorare da casa e non avete la Laurea dovete inviare il Curriculum Vitae ad una delle 5 aziende che presenteremo.

Lavorare in smart working è ancora possibile in Italia. Dopo il boom durante la pandemia si è compiuto un passo indietro ma ci sono ancora aziende disponibili ad un lavoro da casa full time. Vediamo quali sono.

Lo smart working in Italia non è sfruttato come in altre nazioni tecnologicamente avanzate. Eppure i vantaggi del lavoro da casa sono molteplici sia per il dipendente che per il datore di lavoro. Il primo eviterà spostamenti in macchina o con i mezzi pubblici, potrà lavorare nella tranquillità della propria casa, risparmierà sui trasporti, recupererà ore di vita, potrà stare più vicino alla famiglia.

L’azienda, invece, avrà lavoratori più soddisfatti, più produttivi e meno stressati ma anche con migliori competenze digitali. Potrà contare su flussi più efficienti e su un risparmio notevole riducendo costi di elettricità e acqua nonché dell’affitto. Pian piano sempre più aziende si stanno organizzando per permettere ai lavoratori di lavorare da remoto per approfittare dei vantaggi. A quali datori di lavoro si deve inviare subito il Curriculum Vitae.

Le cinque aziende che propongono lavoro in remoto e non richiedono la laurea

Iniziamo da Upwork e Fiverr che si rivolgono a chi è abile nella stesura dei testi. Si cercano copywriter su queste piattaforme di intermediazione per freelance. In alternativa si possono cercare altre aziende italiane per contattarle direttamente.

Tra le aziende che propongono lavori in smartworking c’è Mars Italia. Leader nel campo del telelavoro consente ai dipendenti di lavorare dove preferiscono e mette loro a disposizione strumenti tecnologici come connessione ad Internet, software e laptop per svolgere il lavoro da remoto.

Poi c’è Beyond, azienda che assume dipendenti e dà loro la possibilità di lavorare da casa due giorni a settimana. Programmatori, analisti, disegnatori grafici, il gruppo cerca figure professionalmente valide per sviluppare software e applicare i meccanismi tipici dei videogiochi ad ambiti come turismo, trasporti e cultura.

Infine c’è eCampus, piattaforma dedicata a chi ha una passione per l’insegnamento. Tutor e professori universitari possono lavorare da casa per aiutare gli studenti iscritti all’università telematica. Le facoltà presenti sono cinque, Economia, Giurisprudenza, Lettere, Psicologia e Ingegneria.

I dipendenti dovranno aiutare gli studenti ad organizzare il percorso accademico e li assisteranno passo dopo passo. L’azienda, poi, cerca programmatori, disegnatori grafici, correttori di bozze ed esperti di tecnologie web e informatiche.