Questa è la frequenza con cui andrebbe riavviato uno smartphone: se non lo fai ti durerà la metà, lo svelano le case produttrici

Il riavvio dello smartphone ha effetti molto positivi sulla durata della sua vita, come confermato recentemente dagli esperti.

In un’era in cui gli smartphone sono diventati indispensabili per la nostra vita quotidiana, prendersi cura di questi dispositivi è fondamentale per garantirne il funzionamento ottimale. Molti di noi si affidano ai propri telefoni per lavoro, comunicazioni personali e accesso a informazioni vitali. Tuttavia, spesso trascuriamo alcune pratiche di manutenzione di base che potrebbero prolungarne la vita utile.

Le case produttrici di smartphone hanno svelato alcune raccomandazioni essenziali per preservare le prestazioni dei nostri dispositivi. Tra queste, una pratica semplice ma cruciale potrebbe fare una grande differenza: riavviare regolarmente il telefono. Ma quanto spesso dovremmo farlo? Gli esperti hanno risposto a questa domanda fornendo dettagli importanti che ogni utente di smartphone dovrebbe conoscere.

La frequenza raccomandata per il riavvio dello smartphone

Gli esperti consigliano di riavviare il proprio smartphone almeno una volta alla settimana. Questo semplice atto può avere effetti significativi sulla memoria del dispositivo, prevenire crash e migliorare le prestazioni generali. Spegnere il telefono e lasciarlo riposare per almeno un minuto prima di riaccenderlo permette di liberare memoria, chiudere le applicazioni in background e risolvere eventuali problemi minori del sistema operativo.

Le app che usiamo quotidianamente tendono a rimanere aperte in background, consumando memoria e batteria. Un riavvio regolare chiude queste app e libera la memoria, migliorando l’efficienza del dispositivo.

Oltre a liberare memoria, il riavvio regolare dello smartphone aiuta a prevenire crash e problemi di sistema. Ogni aggiornamento, installazione o disinstallazione di app aggiunge e rimuove codice nel sistema operativo. Questi cambiamenti possono lasciare residui che causano incompatibilità o malfunzionamenti. Riavviare il telefono elimina la maggior parte di questi residui, mantenendo il sistema operativo pulito e funzionante.

D’altra parte, è altrettanto vero che non riavviare periodicamente il telefono non uccide direttamente la batteria. Può però contribuire a un consumo eccessivo di memoria e risorse, causando una durata inferiore della batteria. Per mantenere la batteria in buone condizioni, è consigliabile lasciare che si scarichi completamente prima di ricaricarla.

Questo aiuta la batteria a mantenere la sua capacità di carica nel tempo. Josh Davis di Abt Electronics consiglia di applicare la stessa pratica anche ai laptop, lasciando che la batteria si scarichi completamente di tanto in tanto per prolungarne la vita utile.