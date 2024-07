Prime Day, non farti prendere dagli acquisti compulsivi: 10 cose che vale veramente la pena acquistare

Il tanto atteso Prime Day può diventare il momento degli acquisti compulsivi. I consigli su come comportarsi in questi casi.

Il periodo dell’anno in cui ogni cosa sembra accessibile e in cui tutto può apparire come assolutamente necessario. Attenzione, quindi a cosa si acquista e soprattutto al perché lo si fa. Il tema, in questo caso è il Prime Day Amazon, che anche quest’anno arriverà puntuale il 16 e 17 luglio. Due giorni di incredibili promozioni e di conseguenza prezzi vantaggiosi che possono spesso portare gli utenti a mettere mano al portafogli per compere letteralmente inutili.

Un evento che cosi come spesso sottolineato dagli esperti, può travolgere, può portare a una sorta di atteggiamento compulsivo. In molti casi, per esempio, è possibile prendere delle vere e proprie sbandate lasciandosi trasportare dalla situazione e si lanciano in acquisti che tutto sommato, nella maggior parte dei casi, nemmeno risultano essere utili. Acquistare nel modo giusto però è possibile. Alcuni prodotti, per esempio, risultano nei giorni del Prime Day estremamente convenienti.

Prime Day, non farti prendere dagli acquisti compulsivi: i prodotti convenienti da considerare

Tra i prodotti da considerare assolutamente per quel che riguarda i giorni del Prime Day ci sono, per esempio, quelli a marchio Apple che in questa fase possono essere proposti a prezzi realmente vantaggiosi. Uno di questi è il McBook Air 2020. Alti oggetti più che mai da considerare nel caso dell’evento in questione sono quelli a marchio Amazon, i vari dispositivi che ormai fanno parte a tutti gli effetti di quelli utili per la “gestione” della casa. Speaker Amazon Echo, dispositivi Echo Show, Kindle ecc.

Altra indicazione piuttosto interessante in questo caso riguarda il Roomba s9+ nero e oro, robot aspirapolvere tra i più ricercati del momento. Le offerte più convenienti, cosi come anticipato, riguardano qualsiasi ambito della casa, come per esempio gli articoli per animali domestici. Inoltre attenzione ai prodotti tecnologici come per esempio droni e telecamere, dall’Holy Stone alle GoPro a prezzi scontatissimi.

Spazio anche per gli orologi del momento, gli smart watch, con Apple, Fitbit, Garmin e Samsung in prima linea con offerte davvero convenienti. Immancabili le tv con alcune offerte provenienti dall’ambito Fire Tv, le cuffie, con promozioni imperdibili da Bose, Sony, Beats e ovviamente Apple con le celebri AirPods.

In ultimo, attenzione alle offerte su invito, confezionate direttamente da Amazon in occasione dei giorni del Prime Day. Giorni di sconti e di grandi opportunità targati Amazon. Milioni di utenti pronti a farsi letteralmente travolgere, si spera, con la dovuta intelligenza.