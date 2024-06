PostePay addio, troppo sconveniente rispetto alla concorrenza: ecco le carte che ti riempiono di vantaggi

Vediamo quali sono le carte prepagate che convengono di più. Un’anticipazione PostePay non è la migliore scelta.

Le carte prepagate sono largamente utilizzate da una vasta platea di utenti sia che si tratti del pensionato che vuole una possibilità diversa dal conto corrente principale al giovane alle prese soprattutto con spese e acquisti online. Queste carte sono caratterizzate dalla possibilità di essere ricaricate per le necessità specifiche.

Possono essere usate sia per acquisti su portali e negozi digitali sia direttamente su pos fisici. Quindi si tratta di strumenti pratici e semplici da usare, alla portata di chiunque. Eppure proprio la diffusone di carte presenti sul mercato può mettere in difficoltà l’utente nella scelta della più adatta alle proprie esigenze. Queste sono le migliori tenendo presente alcune caratteristiche salienti.

Vediamo le migliori presenti sul mercato tenendo presenti aspetti fondamentali come i sistemi di sicurezza offerti, i tempi di consegna, i limiti di spesa, l’efficienza dell’home banking e naturalmente i costi di gestione. Una carta prepagata funziona su una somma ricaricabile e utilizzabile per acquisti in esercizi fisici o negozi digitali.

Carte prepagate, le opzioni migliori per gli utenti

Non richiede requisiti reddituali e in alcuni casi prevede anche le presenza di un IBAN, consentendo di ricevere o inviare denaro tramite bonifico, oppure l’accredito di stipendio o pensione. Una caratteristica importante delle prepagate è la possibilità di spendere solo la somma effettivamente presente sulla carta.

La carta prepagata si ricarica tramite bonifico, online o in contanti nei punti autorizzati. Così si possono usare i fondi presenti ricaricati per le proprie esigenze. Il saldo rimanente può essere controllato tramite app o nell’apposito portale di home banking. Quindi le carte risultano uno strumento di facile uso e sono perfette per quanti vogliono uno spazio separato dal proprio conto corrente.

Le prepagate offrono l’opportunità di effettuare acquisti online sicuri senza fornire altri dati bancari relativi al conto corrente. Rappresentano poi un’alternativa al contante e possono essere bloccate in caso furto o smarrimento. Le prepagate sono di vario tipo: ricaricabili, senza IBAN, con IBAN, aziendali, contactless e gratuite.

La loro apertura e gestione è semplice e una carta prepagata con o senza IBAN è più facile da ottenere di un conto corrente tradizionale. Non servono infatti requisiti reddituali, né lavorativi. Chi la emette non dà una forma di credito al titolare, quindi non sono necessarie garanzie.

Queste le migliori dell’anno tenendo conto di costi, funzioni e convenienza. Al primo posto la Mediolanum Prepaid Card, poi la prepagata Ego Go di Credem, la Revolut Standard, la Fineco ricaricabile, la Hype, la Ing, la CartaConto Crédit Agricole, la Tinaba Start, la Wirex, la N26.