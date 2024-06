Permessi 104 più convenienti, fanno aumentare la busta paga: come funziona la novità

Come fanno i permessi 104 a far crescere la busta paga? Nell’ottica di legge per i più fragili c’è un dettaglio per i caregiver.

Per chi si trova a dover richiedere di usufruire dei permessi della Legge 104, la situazione in famiglia può essere gravosa. Questa legge, infatti, è una norma che garantisce a chi è affetto da disabilità gravi o da malattie invalidanti di ricevere assistenza da parte dei propri familiari. Familiari che prendono in questo caso l’appellativo specifico di caregiver.

Per i caregiver, usufruire della Legge 104 nel contesto lavorativo significa avere a disposizione una quota di ore che vengono comunque retribuite dal datore di lavoro ma che possono essere utilizzate invece per aiutare il familiare in difficoltà. C’è però un dettaglio che spesso sfugge. Una piccolezza che riguarda delle maggiorazioni che possono essere inserite nella busta paga.

La Legge 104 è pensata per il benessere dei soggetti più fragili che hanno bisogno di qualcuno che si occupi di loro. Dato che spesso chi si occupa dei soggetti più fragili, anziani ma non solo, sono gli stessi membri della famiglia questi prendono su di sé l’onere di diventare caregiver

Legge 104 e busta paga, che cos’è la Maggiorazione ratei PG?

Ma prendersi cura di qualcuno significa a volte non poter lavorare. Ed è per questo che all’interno della Legge 104 sono inseriti dei permessi, per un totale di tre giorni ogni mese, che possono essere utilizzati proprio a favore del familiare fragile. Permessi che sono retribuiti.

Il che significa che il datore di lavoro li conteggia come se fossero ore effettivamente passate sul posto di lavoro. Ma esiste anche un altro beneficio pensato sempre perché l’assistenza ai propri familiari non sia gravosa. In busta paga viene infatti inserita la voce Maggiorazione ratei PG. Si tratta di una voce legata strettamente proprio ai permessi del lavoratore nella sua funzione di caregiver.

Sono soldi in più calcolati a partire da tredicesima e quattordicesima e che vengono aggiunti allo stipendio. Il valore di questa maggiorazione varia in base al numero delle ore di permesso che si è richiesto. Trattandosi di una percentuale che viene calcolata in base al lavoro che non si è svolto in ufficio ma a favore del proprio familiare ogni mese, nella busta paga questa voce può aumentare anche considerevolmente dato che le ore si accumulano.

C’è da ricordare però anche che occorre utilizzare i permessi in base alla Legge 104 con criterio. Diverse sentenze della Cassazione, infatti hanno decretato da parte del datore di lavoro la possibilità di far pedinare il dipendente se si sospetta che l’utilizzo dei permessi non sia corretto e in linea con la normativa. Nel caso si dimostri il comportamento non idoneo si può andare incontro anche al licenziamento per giusta causa.