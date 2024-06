Pericolo per chi utilizza Outlook, scoperta vulnerabilità: come mettersi al sicuro

Scoperta vulnerabilità nell’utilizzo di Outlook. State molto attenti perché rischiate grosso: così vi metterete al sicuro.

Tra i vari provider di posta elettronica disponibile online, uno dei più utilizzati ed apprezzati in assoluto è Outlook. Offerto da Microsoft, dà modo di godere di un servizio sempre completo e ricco di nuove funzionalità utilissime per la gestione dei propri contenuti personali. Sia in ricezione che in invio.

E chiaramente le operazioni di sviluppo non sono finite qui, perché ci sono diverse novità in cantiere e che potrebbero vedere la luce nei prossimi mesi. Non mancano nemmeno i bug, gli errori e le vulnerabilità. Quest’ultime dannose per la vostra sicurezza personale. Ce n’è una nello specifico che è stata segnalata di recente, ecco come fare per mettersi al sicuro. Dovete agire al più presto perché altrimenti c’è il rischio di andare incontro a conseguenze pesantissime.

Vulnerabilità su Outlook: cos’è e come fare per difendersi

Microsoft Outlook ha un grave bug che potrebbe mettere a rischio la sicurezza dei vostri dati personali. Ecco dunque che tutelarsi diventa fondamentale, dapprima capendo in che modo la vulnerabilità potrebbe venire sfruttata dagli hacker e poi mettendo in campo tutte le varie operazioni di difesa.

A lanciare l’allarme ci ha pensato TechCrunch, secondo cui esiste questo bug che dà a chiunque la possibilità di falsificare gli indirizzi email dei dipendenti. Semplicemente godendo della falla nella configurazione del sistema di autenticazione – chiamato Sender Policy Framework – che avrebbe il compito di verificare che le email arrivino dal dominio dichiarato.

Secondo il ricercatore Vsevolod Kokorin, Microsoft avrebbe impostato il sistema in modo che possa accettare anche le email senza dominio specificato. E le conseguenze potete facilmente immaginarle. I cybercriminali avrebbero la facoltà di sfruttare tutto questo per mettere in atto operazioni di phishing pericolosissime. Pensate per esempio ad email presunte di lavoro dove vi invitano a cliccare su un link e ad inserire dati personali. Pensando di fare una cosa giusta, in realtà state consegnando le vostre informazioni agli hacker.

In attesa della correzione della falla, che stando a quanto emerge dalle parti di Microsoft dovrebbe arrivare a breve, il consiglio è di utilizzare software antivirus e firewall, aggiornare app e dispositivi, e soprattutto fare attenzione alle email ricevute verificando sempre l’identità del mittente, il contenuto del messaggio e l’origine di link e allegati.