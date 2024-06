Perché tutto sta diventando verde lime sul web: il significato dietro lo strano cambiamento

Lo strano colore che sta invadendo il web ha origini decisamente curiose ed è molto più di una semplice moda passeggera.

Negli ultimi anni abbiamo visto ogni tipo di contenuto diventare virale sul web: immagini, foto, video, modi di dire e challenge. Dai meme più assurdi alle sfide più bizzarre, internet ha dimostrato di poter trasformare qualsiasi cosa in un fenomeno globale. Ora, invece di una nuova tendenza basata su immagini o video, un colore sta catturando l’attenzione di tutti. Una strana tonalità di verde lime sembra essere ovunque su internet e anche nel mondo reale.

Il fenomeno del verde lime non si limita ai social media: è diventato una presenza visibile nelle strade e nei luoghi pubblici, al punto di conquistare addirittura il London Eye, la famosa ruota panoramica di Londra. Ma cosa c’è dietro questa nuova mania per il verde lime? Questo colore inusuale, che alcuni trovano offensivo e fuori moda, ha una storia e un significato particolari che meritano di essere esplorati.

La psicologia del colore verde lime: provocazione e impatto visivo

La recente ondata di verde lime può essere attribuita all’artista Charli XCX e al suo nuovo album “Brat”. La copertina dell’album, caratterizzata da un verde brillante e la parola “brat” in minuscolo, è stata pensata per provocare. In un’intervista per Vogue Singapore, Charli XCX ha spiegato che l’obiettivo era scegliere una tonalità “offensiva e fuori moda“ per suscitare l’idea che ci fosse qualcosa di sbagliato.

Sul web si possono trovare tweet con qualsiasi tipo di oggetto verde lime: un cono stradale, una fetta di pane con avocado, una bottiglia di Jack Daniel’s, una custodia per telefono. Per comprendere appieno l’impatto del verde lime, è utile considerare la psicologia del colore. Secondo Jules Standish, un esperto di analisi del colore, il verde è generalmente visto come calmante e associato alla natura.

Al contrario, questo verde lime, con la sua forte componente gialla, è visivamente stimolante e tende a catturare l’attenzione. Standish afferma quindi che questa tonalità può essere polarizzante: mentre alcune persone la trovano stimolante e ottimista, altre la percepiscono come sgradevole e provocatoria.

Charli XCX, in una delle ultime interviste rilasciate, ha dichiarato che questo colore può essere visto anche come un omaggio alla comunità LGBTQ+, che è spesso all’avanguardia nelle tendenze culturali e visive. La scelta del colore, quindi, non solo provoca, ma celebra anche la diversità e l’innovazione.